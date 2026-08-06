奧迪足球峰會2026｜拜仁慕尼黑啟德撼阿士東維拉 拜仁將帥現身尖沙咀引過百球到場支持

香港足球盛事今夏停不了，「2026香港足球盛會」完滿結束後，周五（7日）晚再在啟德主場館上演「奧迪足球峰會2026」，德甲班霸拜仁慕尼黑將硬撼英超勁旅阿士東維拉，周四（6日）拜仁巨星紐亞(Manuel Neuer)、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、史坦尼錫(Josip Stanisic)以及主帥甘賓尼(Vicent Kompany)現身尖沙咀Adidas旗艦店，與一眾球迷見面。

甘賓尼、紐亞、迪亞斯及史坦尼錫現身尖沙咀

「奧迪足球峰會2026」今明2日於啟德主場館舉行，明晚將上演拜仁慕尼克對上阿士東維拉，Adidas今早特意在尖沙咀旗鑑店舉辦拜仁球星見面會，邀請到紐亞、路易斯迪亞斯、史坦尼錫以及主帥甘賓尼到場與一眾球迷見面，活動雖在早上進行而且天氣亦較為酷熱，但仍無礙過百球迷親臨現場一睹拜仁將帥風彩，在他們現身時亦引起全場歡呼，並高唱球會打氣歌歡迎他們。

紐亞認為團隊的攻守配合更為重要。攝影：魏國謙

迪亞斯感謝在場球迷特意到場支持，望球隊今季可以打出好表現為球迷帶來歡樂。攝影：魏國謙

「神龍」紐亞被問及隨著戰術日新月異，作為革命性的「清道夫門將」該如何調整時，他則指：「不是每季都會改變打法或調整，但我必須要做的是提高球隊在攻防的配合，這是更為重要的，我們必須持續進步並走在正確的路上。」而迪亞斯則指很高興可以來到香港，亦感謝在場球迷特意到場支持，希望球隊今季可以打出好表現為球迷帶來歡樂。

甘賓尼認為對勝利的渴望比技術的進步更重要。攝影：魏國謙

史坦尼錫（右）指會聽球迷推薦試菠蘿包和奶茶。攝影：魏國謙

有不少球迷得償所願獲偶像簽名。攝影：魏國謙

主帥甘賓尼被問及過去2季球隊的進步時，他則強調最重要的是心態上對勝利的渴望：「這不只是技術上的進步，而是對勝利的渴望，我們從第一日開始已經展現出那股渴望，至今亦保持着，我認為這種心態必須保持才能夠持續進步。」而被問到他們在香港最想嘗試的食物時，史坦尼錫則問在場球迷有什麼推薦，現場球迷提議菠蘿包和奶茶後，他則表示之後就會試這些，活動中他們亦大畫猜畫小遊戲，並附上簽名贈送給球迷，在問答環節中除了贈送禮物外亦為在場球迷送上簽名展現出親民一面。

記者/攝影：魏國謙