Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奧迪足球峰會2026｜拜仁慕尼黑啟德撼阿士東維拉 拜仁將帥現身尖沙咀引過百球到場支持

足球世界
更新時間：13:02 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:02 2026-08-06 HKT

香港足球盛事今夏停不了，「2026香港足球盛會」完滿結束後，周五（7日）晚再在啟德主場館上演「奧迪足球峰會2026」，德甲班霸拜仁慕尼黑將硬撼英超勁旅阿士東維拉，周四（6日）拜仁巨星紐亞(Manuel Neuer)、路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、史坦尼錫(Josip Stanisic)以及主帥甘賓尼(Vicent Kompany)現身尖沙咀Adidas旗艦店，與一眾球迷見面。

甘賓尼、紐亞、迪亞斯及史坦尼錫現身尖沙咀

「奧迪足球峰會2026」今明2日於啟德主場館舉行，明晚將上演拜仁慕尼克對上阿士東維拉，Adidas今早特意在尖沙咀旗鑑店舉辦拜仁球星見面會，邀請到紐亞、路易斯迪亞斯、史坦尼錫以及主帥甘賓尼到場與一眾球迷見面，活動雖在早上進行而且天氣亦較為酷熱，但仍無礙過百球迷親臨現場一睹拜仁將帥風彩，在他們現身時亦引起全場歡呼，並高唱球會打氣歌歡迎他們。

紐亞認為團隊的攻守配合更為重要。攝影：魏國謙
紐亞認為團隊的攻守配合更為重要。攝影：魏國謙
迪亞斯感謝在場球迷特意到場支持，望球隊今季可以打出好表現為球迷帶來歡樂。攝影：魏國謙
迪亞斯感謝在場球迷特意到場支持，望球隊今季可以打出好表現為球迷帶來歡樂。攝影：魏國謙

「神龍」紐亞被問及隨著戰術日新月異，作為革命性的「清道夫門將」該如何調整時，他則指：「不是每季都會改變打法或調整，但我必須要做的是提高球隊在攻防的配合，這是更為重要的，我們必須持續進步並走在正確的路上。」而迪亞斯則指很高興可以來到香港，亦感謝在場球迷特意到場支持，希望球隊今季可以打出好表現為球迷帶來歡樂。

甘賓尼認為對勝利的渴望比技術的進步更重要。攝影：魏國謙
甘賓尼認為對勝利的渴望比技術的進步更重要。攝影：魏國謙
史坦尼錫（右）指會聽球迷推薦試菠蘿包和奶茶。攝影：魏國謙
史坦尼錫（右）指會聽球迷推薦試菠蘿包和奶茶。攝影：魏國謙
有不少球迷得償所願獲偶像簽名。攝影：魏國謙
有不少球迷得償所願獲偶像簽名。攝影：魏國謙

主帥甘賓尼被問及過去2季球隊的進步時，他則強調最重要的是心態上對勝利的渴望：「這不只是技術上的進步，而是對勝利的渴望，我們從第一日開始已經展現出那股渴望，至今亦保持着，我認為這種心態必須保持才能夠持續進步。」而被問到他們在香港最想嘗試的食物時，史坦尼錫則問在場球迷有什麼推薦，現場球迷提議菠蘿包和奶茶後，他則表示之後就會試這些，活動中他們亦大畫猜畫小遊戲，並附上簽名贈送給球迷，在問答環節中除了贈送禮物外亦為在場球迷送上簽名展現出親民一面。

 

記者/攝影：魏國謙

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
13小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
01:25
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
14小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:25
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
13小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
6小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
13小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
5小時前
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
3小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
22小時前