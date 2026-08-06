西甲｜皇馬同意以破球會紀錄1.4億歐羅 收購RB萊比錫19歲翼鋒恩迪奧文迪

據德國天空體育最新披露，西甲豪門皇家馬德里與德甲RB萊比錫經過多輪談判後，終於就19歲科特迪瓦新星翼鋒恩迪奧文迪（Yan Diomande）的轉會達成協議。皇馬將會支付高達1.25億歐羅（約11億港元）的首期轉會費，加上極易達成的浮動條款，整個轉會總值將高達驚人的1.4億歐羅（約12.6億港元）。這筆交易不僅刷新了皇馬的轉會費紀錄，更讓迪奧文迪榮登史上最高身價非洲球員。

一年身價飆升60倍萊比錫「神交易」淨賺過億

19歲的恩迪奧文迪上季才以僅2,000萬歐羅的身價，從西班牙小球會雷加利斯（Leganes）轉投德甲RB萊比錫。豈料他在德甲一鳴驚人，全季上陣33次交出12個入球及9次助攻的超卓數據，身價在短短一年內由150萬歐羅瘋狂飆升60倍至如今的9,000萬歐羅估值。

由於他與萊比錫的合約至2030年屆滿且不設解約金條款，讓萊比錫在談判桌上佔盡上風，強硬索取天價。而這筆交易亦讓舊東家雷加利斯發橫財，他們將獲得轉會利潤中5%的分成，約525萬歐羅。

澄清「罷操」傳聞 摩連奴喜獲鋒線重磅新兵

在談判期間，恩迪奧文迪因缺席了萊比錫在奧地利的季前訓練營，一度被外界質疑他試圖以罷操來強逼球會放行。不過，萊比錫體育總監沙化（Marcel Schafer）澄清他只是不幸感染病毒，周三病癒已正式回到萊比錫基地操練。

對於皇馬新帥摩連奴（Jose Mourinho）而言，這筆天價交易的達成無疑是他重建銀河艦隊進攻線的重要一步；這位科特迪瓦19歲新星將與巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）在邊路雙翼齊飛。