西甲│雲尼斯奧斯贏出「續約的博弈」 傳皇馬跪低願大幅加薪 摩連奴深求參與談判

正當皇家馬德里與陣中巨星雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)的續約談判接近破裂，前者強硬地發出最後通碟之際，事態出現180度轉變，據報球會跪低願意按其意願大幅加薪，並給予高額的簽字費，雲尼斯奧斯在這場「續約的博弈」中勝出。知情人士透露該隊新帥摩連奴深度參與續約談判，促成打破僵局。

傳皇馬曾發出最後通碟

雲尼斯奧斯目前的年薪為1,500萬歐羅，去年連同獎金收取1,850萬歐羅，他一直希望球會加薪至3,000萬歐羅，並要求高額簽紙費，與球會持續談判數個月，一直未能達成共識。西班牙多間媒體近日報導，皇馬不想打破目前的薪酬架構，僅願意加薪至每年2,200萬歐羅，還拒絕高額簽字費的要求，並向這名明夏約滿的巴西鋒將作出最後通碟，要麼接受條款續約，要麼在今夏被掛牌出售，談判接近破裂。

突然轉變大幅提高報價

然而事態出現180度轉變，消息指皇馬突然跪低，周三向雲尼斯奧斯的團隊開出一份遠高於2,200萬歐羅一年的長期合約，同時還有可觀的簽紙費，新約的總金額接近此子的要求。知情人士透露，銀河艦隊突然改變態度，全因他們經評估後，發展簽入一位與雲尼斯奧斯級數相若的鋒將，成本比留用他更高，所以決定提高報價。同時他們認為此子目前只有26歲，未來還有發展空間和升值潛力，高薪簽約都沒有問題。

雲尼斯奧斯贏出「續約的博弈」

而意大利轉會專家羅馬諾還透露，皇馬新帥摩連奴近兩日親自致電雲尼斯奧斯，推動他續約繼續留隊。摩帥深度參與其續約談判，背後一直推動事態發展，如今接近成事。知情人士指皇馬對續約充滿信心，雲尼斯奧斯和其團隊亦持積極的態度。