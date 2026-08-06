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英超│阿仙奴又中右閘魔咒 19歲小將客串9分鐘即受傷換走

足球世界
更新時間：11:50 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:50 2026-08-06 HKT

阿仙奴周三(5日)友賽以1:3不敵貝迪斯，收錄季前賽首敗之餘，更慘中右閘魔咒。19歲年輕中場葛利(Louie Copley)，半場入替客串踢右後衛，僅出場9分鐘就弄傷膝部退下火線。這支英超衛冕冠軍近年飽受右閘問題困擾，祖利安添巴(    Jurrien Timber)仍在養傷，賓韋特(Ben White)又斷斷續續上陣，如今替工葛利客串此位置9分鐘就中魔咒離場。

葛利做替工9分鐘即出事

今場對貝迪斯，阿仙奴主教練阿迪達於半場期間一口氣作出7個換人調動，其中一個就是以小將葛利入替賓韋特。司職中場的葛利客串踢右後衛，豈料於54分鐘護球時，鞋釘意外卡在莫草皮中，左膝明顯扭擺，隨即痛苦倒地。經過隊醫治療後，此子在工作人員攙扶下離場，具體傷勢有待確定。

槍手右閘屢次受傷

阿仙奴再中右閘魔咒，主力右後衛祖利安添巴持續受大腿筋腱的傷患影響，上季尾提早收咧並無緣世界盃，季前集訓期間傷情反覆；而賓韋特於今年5月弄傷膝部內側韌帶，今仗雖有上陣，但明顯未在狀態，而且近年接連受傷患困擾。如今葛利做替工，客串9分鐘就出事。

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