國際足協｜恩芬天奴涉嫌政治分贓 傳以世盃決賽主辦權交換摩洛哥支持

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）因提議出售世界盃股權而引發全球球壇聲討，主席位席岌岌可危。他為了在明年 3 月大選前保住烏紗，無所不用其極，據英國《泰晤士報》爆料，他竟將 2030 年「百周年世界盃」決賽的主辦權作為政治選票籌碼，利摩洛哥公開支持他。

摩洛哥力爭 11.5萬人超級球場辦決賽

2030 年世界盃將由西班牙、葡萄牙及摩洛哥聯合主辦。摩洛哥一直積極爭取，希望將決賽安排在卡薩布蘭卡、預計可容納 11.5 萬人，並將成為全球最大的哈桑二世球場舉行。原本西班牙馬德里的班拿貝球場是主辦決賽的頂頭大熱，但如今這項重中之重的榮譽，卻成了恩芬天奴的救命草。

《泰晤士報》指出，恩芬天奴已向一直視他為盟友的摩洛哥足協開出魔鬼條件，只要摩洛哥在未來數日公開、高調表態支持他連任，他就會利用權力強行將決賽主辦權從馬德里搶走，拱手相讓給摩洛哥。這記「利益輸送」隨即在西班牙及歐洲足協引發滔天怒火。

「教授」雲加開腔劃清界線 恩芬天奴面臨眾叛親離

令恩芬天奴更為尷尬的是，其內閣核心、現任 FIFA 足球發展總監的阿仙奴傳奇名帥雲加（Arsene Wenger），日前亦公開發表聲明，與這次賣股陰謀「割席」。雲加澄清自己對這項計劃毫不知情，完全是看新聞才知道，並強調：「撤回該計劃是絕對必要且毫無疑問的，因為我深信一個獨立、透明和誠信的國際足協。」