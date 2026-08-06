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英超轉會｜加歷查嘆沙拿轉戰土超大材小用 「佢應該去AC米蘭、祖雲達斯等意甲豪門」

足球世界
更新時間：11:03 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:03 2026-08-06 HKT

埃及射手穆罕默德沙拿（MohamedSalah）今夏提早與利物浦解約後的去向終於塵埃落定，最終令人大跌眼鏡地落戶土超勁旅特拉布宗（Trabzonspor）。雖然沙拿在土耳其受到英雄式的瘋狂歡迎，但利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）卻大潑冷水，直言34歲的沙拿轉戰土超完全是大材小用。加歷查更爆料指，沙拿好勝如C朗拿度，本應立足於AC米蘭或祖雲達斯等意甲豪門，可惜其天價薪酬要求最終嚇退一眾歐洲班霸，只能落戶土耳其。

沙拿理應立足意甲而非土耳其

對於沙拿未有選擇歐洲頂級聯賽，加歷查在著名節目《FootballRamble》中顯得極之惋惜：「我從不相信他會去沙特，因為他實力太強了。但我認為他絕對能在意甲立足，土耳其聯賽對他來說規格實在太低了。他像C朗一樣，對進球數據有近乎瘋狂的執著。我本以為他會願意稍微降低薪酬要求，去加盟AC米蘭或祖雲達斯，在聖西路球場繼續踢歐聯等頂級大賽。去土耳其，我真的覺得他的實力遠不止於此。」

2.5萬球迷點煙花接機

儘管被昔日隊友質疑委曲求全，但沙拿在特拉布宗卻享受到了皇帝級的待遇。日前他飛抵特拉布宗機場時，有多達25,000名狂熱球迷在機場外點燃煙花、通宵達旦地唱歌夾道歡迎，場面極度震撼。

身披特拉布宗圍巾、笑逐顏開的沙拿在機場激動地高呼：「老實說，我真的記不起自己以前有沒有見過如此瘋狂的場面！25,000名球迷在等我，這簡直是難以置信！感受到這份愛戴讓我無比幸福。我會竭盡全力在聯賽和歐洲賽場爭取成功，因為在我效力過的每一家球會，我都成功奪冠。我一直是一個成功的球員，在這裏我同樣會做到！」

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