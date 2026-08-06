奧迪足球峰會│拜仁慕尼黑抵港 紐亞、路易斯迪亞斯、金玟哉親民簽名滿足球迷│有片

「香港足球盛會2026」告一段落，緊接由「奧迪足球峰會2026」接力，德甲班霸拜仁慕尼黑與應屆歐霸盟主阿士東維拉，明晚(7日)於啟德主場館正面交鋒。拜仁大軍昨日由南韓飛抵香港，將帥包括隊長紐亞、鋒將路易斯迪亞斯、中堅金玟哉和教練甘賓尼都親民地為球迷簽名，滿足大家的要求。而該隊名宿馬卡爾和艾爾巴昨晚到位於旺角的拜仁限定店，與球迷近距離接觸和簽名，十分親民。

Unglaublicher Empfang für Manu in Hongkong. 🤯 #AudiFCBTour pic.twitter.com/hHp70N2h3e — FC Bayern München (@FCBayern) August 5, 2026

紐亞、金玟哉路易斯迪亞斯主動簽名

「奧迪足球峰會2026」是拜仁季前亞洲之旅第二站，球隊周二於南韓以2:1擊敗濟州SK。大軍昨日傍晚由南韓飛抵香港，並隨即前往下塌的酒店，一眾拜仁球迷早在酒店等候大軍，將帥們都十分識做，教練甘賓尼、門將兼隊長紐亞、中堅金玟哉和鋒將路易斯迪亞斯等都主動為球迷簽名，滿足大家的要求。

兩大傳奇射手到訪限定店

而該隊兩位傳奇射手馬卡爾和艾爾巴，晚上到位於旺角的拜仁香港期間限定店，與球迷近距離接觸和簽名，十分親民。