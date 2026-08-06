國際足協｜危機會議開足7小時 恩芬天奴致歉 料暫時留任

國際足協（FIFA）今晨在摩洛哥召開危機會議，據報開會時長長達7小時。根據報道，恩芬天奴發言承認錯誤並且道歉，並預計將暫時留任FIFA主席。

信仍有足夠協會支持

FIFA早前擬出售世界盃股權的計劃雖然撤回，但餘波繼續燃燒，FIFA因此在摩洛哥召開危機會議，要求高層出席。《天空體育》的報道指，恩芬天奴認為自己只需要，向組成國際足協的211個會員足總負責，而非向外界批評交代。他相信自己目前仍然擁有足夠支持，特別是在南美洲、非洲及亞洲不少會員協會的支持下，因此決定繼續留任。

恩芬天奴在出售世界盃股權風波後，料將繼續留任。路透社

FIFA高層在摩洛哥開危機會議。路透社

恩芬天奴的出售世界盃股權計劃備受批評。路透社

會後往女子非國盃觀賽

報道指在會議結束後，恩芬天奴現身觀看非洲女子國家盃賽事，神情輕鬆，更被拍到與FIFA營運總監拉莫爾並肩而坐，面帶笑容。值得一提的是，拉莫爾日前才曾公開批評恩芬天奴的重大商業計劃，從未對FIFA內部開誠布公，如今兩人同場亮相，引起外界關注。

「對犯下的錯誤誠摯致歉」

據報FIFA向各會員發出信件，由恩芬天奴和拉莫爾共同簽署，向各界致歉：「我們對犯下的錯誤誠摯致歉，並承諾未來不會再發生類似情況。我們將針對事件進行檢討，並在下次理事會中提交報告。FFE計劃已正式撤回，並不再推動。」

恩芬天奴的決定的料不可能平息對他的批評，歐洲足協等強硬呼籲前者離任。這些反對者可以做的行動，包括要求召開緊急國際足協理事會會議、要求召開緊急國際足協大會，並提出對恩芬天奴的不信任動議。否則，他們必須在11月18日前，推舉出至少1名候選人，於明年3月舉行的主席選舉中挑戰恩芬天奴，爭奪主席一職。