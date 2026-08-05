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香港足球盛會2026｜史巴列堤讚車路士實力 豪言新季祖雲達斯必奪歐聯入場券

足球世界
更新時間：23:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：23:30 2026-08-05 HKT

祖雲達斯在周三（5日）啟德主場館上演的「2026香港足球盛會」中，憑藉積高華的世界波以1:0力克車路士。祖記主帥史巴列堤賽後對球隊展現出的拼勁與戰術執行力大表讚賞，並直言面對車路士這種頂級對手，球隊必須展現出強大的團隊心態。展望新球季，這位意大利名帥下達「必殺令」，要帶領「斑馬兵團」重返歐聯舞台。

讚賞對手實力 贏波靠全軍用命

今仗祖雲達斯在場面上與車路士鬥得難分難解，最終成功保住一球勝局。史巴列堤賽後點評時，對車路士的實力給予高度評價：「今晚我們面對的是一支頂級球隊，他們非常擅長控球、組織和把握機會，而且具備出色的身體質素和跑動能力。」

他強調，今場勝仗是全隊努力的成果：「這是一場我們必須展現出團隊精神的較量。面對車路士，你不能只靠少數幾個人付出，我們所有人都必須全力以赴，具備強大的身體對抗、心態和跑動能力，否則很難與他們平分秋色。」

大讚香港前衛 季前賽果不足掛齒

今次隨隊來到香港備戰，史巴列堤對這座城市留下了深刻印象。他大讚香港與世界上其他頂尖城市一樣，在很多方面都處於「非常前衛、領先的地位」，認為這次亞洲之旅讓球隊獲益良多。

雖然在熱身賽擊敗了強敵，但史巴列堤未有因此自滿，反而將目光放在即將開咧的意甲聯賽。祖雲達斯去季僅以聯賽第六名衝線，對此他直言絕不收貨：「我們必須改善這個排名，來季必須進入歐聯。因為祖雲達斯絕對不能缺席歐洲乃至世界頂級的足球舞台。」他透露球隊目前正在重建階段，雖然現時的工作方向正確，但強調「熱身賽的賽果算不上甚麼」，球隊必須繼續深入訓練，務求在新球季展現出比去季更強大的實力。

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