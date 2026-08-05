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香港足球盛會2026│祖雲達斯1:0擊敗車路士 積高華入世界波 梅迪歷復出全場歡呼

足球世界
更新時間：19:08 2026-08-05 HKT
發佈時間：19:08 2026-08-05 HKT

「香港足球盛會2026」今晚上演第二場頂級足球盛宴，由英超勁旅車路士對意甲班霸祖雲達斯，吸引到43,575人入場。祖記憑鋒將積高華下半場左腳射入圓月彎刀式的世界波破網，1:0擊敗藍獅，贏出比賽。

而今場比賽另一焦點，是早前獲撤銷4年禁藥停賽令即時復出的車路士翼鋒梅迪歷，於81分鐘後備出場。此子甫登場，獲得全場球迷歡呼，後備席的隊友都一起拍手掌，支持這位相隔2年重返綠茵場的烏克蘭翼鋒。他出場9分鐘相當落力，可是上陣時間不多，未能領軍平反敗局。

21:25

球證何煒昇鳴笛，全場比賽完結。祖雲達斯1:0擊敗車路士，贏出比賽。

21:13

81分鐘，車路士作出換人調動，4年禁藥停賽令獲撤銷的梅迪歷出場，入替尼高拉斯積遜。全場球迷和車路士球員都鼓掌，支持這位相隔2年重返綠茵場的烏克蘭快翼。

梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝
梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝
梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝
梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝
梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝
梅迪歷後備上場，全場球迷歡呼。蘇正謙攝

21:12

車路士中場羅美奧拉維亞不滿祖雲達斯中堅基爾臣比爾馬攔截粗野，趨前推撞後者，引起雙方球員爭執。拉維亞和比爾馬各領一面黃牌。

21:06

75分鐘，車路士前鋒利安戴納由後場開始推進，推至祖雲達斯禁區後想強行起腳射門，但被老婦人後防球員篤走皮球，未能起腳。

20:58

68分鐘，祖雲達斯打破僵局，後備上陣的科索沃鋒將射入世界波，禁區外左腳勁射彎入死球破網。

20:57

66分鐘，祖雲達斯進攻右路開出罰球，中堅基爾臣比爾馬頭槌攻門斜出。

20:55

現場所見，兩邊球迷看台氣氛差距明顯，車路士球迷身穿整齊藍衫，不時帶動人浪，將現場氣氛炒熱；相反祖雲達斯球迷區則相對冷清，打氣聲亦未算踴躍。

楊駿堯攝
楊駿堯攝
楊駿堯攝
楊駿堯攝

20:49

58分鐘，祖雲達斯中場杜格拉斯雷斯回防時，從後踢中尼高拉斯積遜，被球證何煒昇出示黃牌。雙方球員因為此犯規，一度出現爭執。
 

20:42

車路士於換邊後加強前場壓逼，不停創造到射門機會，右閘柏利斯查在禁區靠右位置突破越位陷阱再起腳，可是左腳射門被祖雲達斯門將佩連接實。

20:40

48分鐘，尼高拉斯積遜個人突破，再傳予助攻的柏利斯查，後者在禁區中路左腳勉強起腳門，可惜沒有威脅。

20:37

下半場重開，祖雲達斯作出5個換人調動，門將佩連、中堅布迪馬、前鋒莊拿芬大衛出場。車路士則有4個變動，艾斯迪華奧、彭達斯、尼高拉斯積遜和馬馬度沙亞出場。


20:19

上半場經過4分鐘補時後完結，車路士和祖雲達斯沒有入球，賽和0:0。

20:15

上半場44分鐘，祖雲達斯前鋒米利克禁區外左腳勁射，皮球柱邊出界。

20:13

上半場42分鐘，老婦人左閘保加禁區頂對出中路位置射門，車路士門將羅拔山齊士飛身雙槌救出。

20:07

祖雲達斯於上半場中段開始控制戰局。36分鐘，左閘保加傳中，車路士門將羅拔山齊士出迎接波甩手，藍獅門前風聲鶴淚，但老婦人球員未能把握。

19:54

「香港足球盛會」車祖大戰進行至22分鐘出現小插曲，曾在世界盃引起爭議的「飲水暫停」意外重現啟德主場館，惟現場球迷似乎並不買賬，隨即報以一陣噓聲。

楊功煜攝
楊功煜攝

19:52

車路士新援柏利斯查右路傳中，祖雲達斯守將及時在前柱將皮球擋出底線。

19:50

19分鐘，祖雲達斯再次於右路策動攻勢，A.甘比亞素右路傳中，隊友觸碰到皮球改變方向，門前的前鋒米利克遲一步未能將皮球改變方向。

19:42

上半場11分鐘，車路士新援昆達右路左腳傳中，老將韋碧克於6碼點接應，頭槌攻門斜出。

19:37

6分鐘，祖雲達斯中場兼隊長文路爾盧卡迪利禁區外遠射，可惜斜出無功而還。

19:36

上半場5分鐘，祖雲達斯於進攻右路策動反擊，A.甘比亞素殺入禁區起腳被車路士守將擋出。

19:00 

雙方球迷紛紛來到主場館為球會打氣。

 

18:42

兩隊在開賽前約一小時公布比賽名單，車路士有新援韋碧克正選上陣，鋒線拍檔有祖奧柏度，中場摩西斯卡些度亦會首發出場。至於4年禁賽令被撤銷而即時復出的鋒將梅迪歷，今仗先任後備，將會穿起43號球衣；而昨晚公開操練中沒有跟隨大軍訓練的高爾彭馬，疑因傷正選、後備均無份。

祖雲達斯方面，中場兼隊長文路爾盧卡迪利、前鋒米歷克俱任正選，但幾位星將先任後備，包括巴西中堅貝林馬、青訓超新星基倫耶迪斯、加拿大前鋒莊拿芬大衛。

車路士正選名單

車路士官方Instagram圖片
車路士官方Instagram圖片

門將：羅拔山齊士
後衛：柏利斯查、祖列爾哈圖、艾達拉比奧約、韋斯利科芬拿
中場：摩西斯卡些度（隊長）、比諾傑坦斯、尼高查素利、昆達
前鋒：韋碧克、祖奧柏度

祖雲達斯正選名單

祖雲達斯官方X圖片
祖雲達斯官方X圖片

門將：迪格高里奧
後衛：薛基施歷、費達歷高加迪、萊特基利、皮爾卡魯魯、安迪亞甘比亞素
中場：文路爾盧卡迪利（隊長）、杜格拉斯雷斯、謝利美保格、法比奧米列迪
前鋒：米利克 

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