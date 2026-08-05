香港足球盛會2026‧持續更新│車路士韋碧克正選 彭馬因傷不入名單 祖雲達斯耶迪斯做後備

「香港足球盛會2026」今晚上演第二場頂級足球盛宴，由英超勁旅車路士對意甲班霸祖雲達斯，兩軍於7時30分在啟德主場館正面交鋒。祖記為今場推出特別版粉紅色中文字球衣，開賣數小時即售罄，賽前見到有老婦人球迷穿起這件粉紅色戰衣，全場支持愛隊。

18:42

兩隊在開賽前約一小時公布比賽名單，車路士有新援韋碧克正選上陣，鋒線拍檔有祖奧柏度，中場摩西斯卡些度近會首發出場。至於4年禁賽令被撤銷而即時復出的鋒將梅迪歷，今仗先任後備，將會穿起43號球衣；而昨晚公開操練中沒有跟隨大軍訓練的高爾彭馬，疑因傷正選、後備均無份。

祖雲達斯方面，中場兼隊長文路爾盧卡迪利、前鋒米歷克俱任正選，但幾位星將先任後備，包括巴西中堅貝林馬、青訓超新星基倫耶迪斯、加拿大前鋒莊拿芬大衛。

車路士正選名單

車路士官方Instagram圖片

門將：羅拔山齊士

後衛：柏利斯查、祖列爾哈圖、艾達拉比奧約、韋斯利科芬拿

中場：摩西斯卡些度（隊長）、比諾傑坦斯、尼高查素利、昆達

前鋒：韋碧克、祖奧柏度

祖雲達斯正選名單

祖雲達斯官方X圖片

門將：迪格高里奧

後衛：薛基施歷、費達歷高加迪、萊特基利、皮爾卡魯魯、安迪亞甘比亞素

中場：文路爾盧卡迪利（隊長）、杜格拉斯雷斯、謝利美保格、法比奧米列迪

前鋒：米利克