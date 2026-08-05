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香港足球盛會2026｜迪馬提奧大讚沙比阿朗素具潛質　籲車路士球迷對新帥多點耐性

足球世界
更新時間：19:01 2026-08-05 HKT
發佈時間：19:01 2026-08-05 HKT

適逢車路士訪港出戰「香港足球盛會2026」，球會代表迪馬提奧（Roberto Di Matteo）亦應邀接受香港媒體採訪，大談新任領隊沙比阿朗素，以及一眾新加盟球員。他認為，車路士今季雖然投入龐大，但外界不應單純以轉會費為球隊表現施壓，真正壓力更多來自球會內部的目標與要求。

迪馬提奧指出，作為教練，重點應放在如何令球隊踢出理想風格、達成賽季目標，而非過度聚焦金錢因素。他認為球員和教練本身已經會不斷為自己施壓，外界毋須再額外增加壓力。他又強調，球會的財政安排屬於董事局及管理層的工作，教練更應集中處理球場上的事情。

迪馬提迪以車路士球會代表身份參與今次香港足球盛會2026。楊駿堯攝
迪馬提迪以車路士球會代表身份參與今次香港足球盛會2026。楊駿堯攝

大讚沙比阿朗素年輕有料

談到沙比阿朗素，迪馬提奧對這位新帥讚譽有加，形容對方年紀雖輕，但已擁有豐富經驗，並在德甲執教期間展現出極高水準。他表示，自己一直有留意德甲賽事，對沙比阿朗素帶領球隊建立風格、改變球隊面貌的能力印象深刻，認為對方是一位非常有知識、亦有強大教練團支援的主帥。

迪馬提奧認為車路士今季引入一些更有經驗的球員，對更衣室平衡好重要，特別是英超經驗可以幫助年輕球員適應。法新社
迪馬提奧認為車路士今季引入一些更有經驗的球員，對更衣室平衡好重要，特別是英超經驗可以幫助年輕球員適應。法新社

指韋碧克軒達臣帶來英超經驗

對於車路士今夏引入多名新兵，迪馬提奧認為，加入一批具英超經驗及成熟心態的球員，對球隊十分重要，特別是韋碧克（Danny Welbeck）及軒達臣（Jordan Henderson），尤其能令更衣室更平衡。他指出，英超是全球最具競爭力的聯賽之一，很多外來球員未必能即時適應，而有經驗球員能在場內場外幫助年輕球員更快融入。他更以自己當年加盟車路士為例，提到當時隊內同樣有不少資深球員引導新人成長，對球隊取得成功幫助極大。

籲車路士球迷給予更多耐性

迪馬提奧亦呼籲球迷同球會對沙比阿朗素多一點耐性，認為足球需要時間建立風格、理念同身份，不可能一朝一夕完成。他指出，過往不少成功球隊都係由長期合作嘅主帥帶領建立，車路士亦應該畀新帥時間去塑造球隊。即使未必立即奪冠，只要球隊方向正確、持續進步，亦可以算係成功。

迪馬提奧認為車路士雖然今季無緣歐戰，但仍然有能力吸引頂級球員加盟，反映球會仍然具吸引力同雄心。法新社
迪馬提奧認為車路士雖然今季無緣歐戰，但仍然有能力吸引頂級球員加盟，反映球會仍然具吸引力同雄心。法新社

談到車路士現時仍可吸引到摩根羅渣士（Morgan Rogers）等頂級年輕球員加盟，迪馬提奧認為，這正正反映球會依然有強大吸引力同清晰願景。他指出，即使球隊今季無份參加歐洲賽事，車路士仍然係一間具雄心的大球會，而且球會背後的規劃同環境，依然足以吸引高質素球員加盟。

至於今晚車路士對祖雲達斯一戰，迪馬提奧預計會係一場相當有競爭性的比賽，並非一般友賽般輕鬆。他亦大讚啟德主場館設施出色，形容場館非常漂亮，尤其可關上天幕，令比賽氛圍更加理想，認為是一個極佳的足球場地。

最後問到有沒有計劃重返教練崗位，迪馬提奧笑言自己現時非常享受現階段的生活，暫時無意重操故業，但強調足球永遠都會係自己生命中重要一部分，未來依然會持續以不同方式參與足球世界。

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