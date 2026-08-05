英超│皇馬不會強留雲尼斯奧斯 轉會費達1.5億歐羅會配合放人 傳阿仙奴班主同意「曬冷」搶人

西班牙媒體透露皇家馬德里對於陣中鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)拒絕續約一事，採取不會強人所難的態度，如果球會收到一份約1億5000萬歐羅(約13億5825萬港元)的報價，不單會同意放人，更會主動配合交易，撥出部份轉會費給予球員本人和其團隊，利誘他們接受邀請。而英國媒體《The Athletic UK》指，潛在買家阿仙奴認為簽入雲尼斯奧斯的機會千載難逢，同意「曬冷」付出任何代價搶人。

皇馬會配合交易

雲尼斯奧斯明夏與皇馬約滿，據報他在兩周前拒絕球會的2,200萬歐羅續約報價。西班牙《塞爾電台》指，銀河艦隊不想此子回復自由身人財兩失，決定採取不會強留的做法，反過來遇到理想的報價，更會主動配合交易。消息人士指，皇馬知道對這位巴西翼鋒最感興趣的球隊，就是應屆英超盟主阿仙奴，他們亦明白後者有足夠財力運作轉會，如果後者願意支付1億5000萬歐羅的轉會費，不止會接受，還會撥出部份金額，給予雲尼斯奧斯本人及其團隊，令他接受槍手的邀請。

認為阿仙奴會出價1.5億歐羅

據報銀河艦隊認為這是幾贏的做法，球員本人可以轉換環境，並得到自己追求的經濟利益；阿仙奴就可以得到一直追求，以及能夠提升球隊實力的球員；皇馬本身可以避免免費失去雲尼斯奧斯的風險，並有一筆可觀的資金作後續引援。

槍手分析將成為英超史上最重磅引援

《The Athletic UK》則指，阿仙奴認為簽下雲尼斯奧斯是千載難逢的機會，管理層和引援部門向班主高安基匯報和分析後，後者同意「曬冷」簽入他，並批准一筆驚人的金額，預留作轉會費和薪金支出，球會明白一定要給予隊史最高薪才能夠吸引此子來投。而槍手預計花費在雲尼斯奧斯的金額不菲，但他們有信心通過巨大的商業收益來抵銷。同時球隊亦覺得這宗交易可以將阿仙奴的品牌形象提升班新高度，並相信他會成為整個英超聯賽的標誌性人物，甚至是英超歷來最重磅引援。