香港足球盛會2026｜杜林勉小球員享受足球 回憶當年對傑志 盼祖雲達斯今晚啟德踢場好波

祖雲達斯今日（5日）晚上將於啟德主場館與車路士合演友誼賽，球隊名宿杜林（Lilian Thuram）早上率先到九龍塘出席校園活動，與學生進行足球交流，並鼓勵小朋友從足球中尋找樂趣，為夢想努力衝刺。

杜林連日來出席多個球會活動。楊駿堯攝

杜林連日來隨隊展開一連串訪港活動，並與香港球迷近距離接觸。今早他到訪九龍塘一所國際學校，雖然天氣炎熱，仍無阻其興致，親身落場與小朋友踢波，活動後更逐一為小球員送上親筆簽名，態度友善親切，深受學生歡迎。

杜林與在場小球員玩得不亦樂乎。楊駿堯攝

杜林與在場小球員玩得不亦樂乎。楊駿堯攝

杜林與在場小球員玩得不亦樂乎。楊駿堯攝

曾代表祖雲達斯來港作賽 重臨香港勾起昔日回憶

談到自己第一次到香港的經歷，杜林表示早在2005年已曾代表祖雲達斯來港比賽，亦與家人再度到訪香港，對這座城市留下深刻印象。他坦言，當年對比賽場地已沒有太多記憶，但對香港整體印象非常好：「雖然我對賽果、球場以至對手，已經沒有太大印象，但依稀記得對手帶給我們不少麻煩，還好像鬥到射12碼。」他認為祖雲達斯今次重臨香港，與熱愛球隊的球迷見面，意義非常重要。

杜林訪問時回憶起與傑志的比賽，指當年對手曾帶給他不少麻煩。楊駿堯攝

杜林又表示，希望今晚的比賽能夠精彩可觀，令球迷滿意。他認為國際球會到海外作賽，不單是為新球季備戰，亦是與支持者交流的重要機會，尤其香港球迷對祖雲達斯一向熱情。

另外，被問到今年世界盃法國隊的表現時，杜林認為球隊最終取得第四名，已算是超乎預期的成績。他指出，法國隊在4強面對實力更強的西班牙，最終由對方奪冠，反映雙方在比賽中確有差距。

寄語年輕球員踢得聰明兼保持樂趣

至於對年輕球員，甚至剛接觸足球的小朋友有何建議，杜林強調，年輕球員在球場上必須變得更聰明，因為足球除了體能和技術，亦是一場智慧的較量。他指出，球員無論在訓練中還是場外，都應盡力提升對比賽的理解。

杜林亦分享自己在校園活動上向孩子們講解的內容，表示自己提醒小朋友要學會觀察場上情況，因為若要令比賽踢得更輕鬆，就必須看清場上發生的一切。他最後寄語年輕球員，最重要是享受比賽和訓練的過程，因為只有在快樂中學習，才能真正進步，即使將來成為職業球員，亦不應失去這份樂趣。