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土超│沙拿將加盟特拉布宗 球會證實正在談判 與奧拿拿做隊友

足球世界
更新時間：15:07 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:07 2026-08-05 HKT

土耳其球隊特拉布宗周二宣布，正與自由身的埃及鋒將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)進行轉會談判，預計後者將於周三接受體測，可望在本周末簽約作實。這名34歲鋒將落實來投，將與前曼聯門將奧拿拿由對手變隊友。

周三抵達土耳其體測 周四簽約

特拉布宗周二在社交平台發表聲明，證實球隊正與沙拿進行轉會談判，雙方正洽談合約細節，意大利轉會專家羅馬諾指合約為期2年。而球會主席杜根接受當地傳媒《A Spor》訪問時表示，預計沙拿於周三抵達伊斯坦堡接受體測，順利通過就會在周四正式簽約，成為球隊新員。

與奧拿拿成為隊友

34歲的沙拿今夏離開效力了9年的利物浦，早前一度接近加盟另一支土耳其勁旅比錫達斯，但雙方最終未能薪金和肖像權問題達成共識，未能成事。如今他將會加入特拉布宗，與今夏再被曼聯借到該隊的門將奧拿拿成為隊友。

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