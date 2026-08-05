傳C朗拿度世紀婚禮邀請美斯出席 麥巴比、雲尼斯奧斯亦在受邀名單內

葡萄牙巨星C朗拿度將於本周六(8日)在家鄉馬德拉島迎娶未婚妻佐堅娜，據報前者希望打造一個雲集體育界和娛樂界巨星的世紀婚禮，向多位名人發出邀請。據報受邀的球壇頂流，包括皇家馬德里孖寶雲尼斯奧斯祖利亞及基利安麥巴比，還有前曼聯中堅里奧費迪南，與他在球壇對峙多年的宿敵美斯據悉亦在名單上，兩位超級巨星有機會在球場外來一次「世紀同框」。

傳8月8日舉行世紀婚禮

英國《太陽報》早前引述消息人士和葡萄牙媒體的消息，C朗與未婚妻佐堅娜的婚禮將於8月8日舉行，兩人已預訂了馬德拉島豐沙爾的豐沙爾大教堂行禮。知情人士沒有透露婚禮的時間，但根據這間教堂的慣例，婚禮通常於當地時間下午3時開始，即香港時間晚上10時。同時據悉C朗亦預訂了教堂附近的五星級酒店Savoy Palace來舉辦婚宴。

雲尼斯奧斯、麥巴比將出席

如今有葡萄牙傳媒流出婚禮的資訊，這名41歲希望打造一個世紀婚禮，邀請多位頂級體育及娛樂界巨星出席，傳聞受邀而又會出席的名人包括皇馬星將雲尼斯奧斯和麥巴比，兩人都視C朗為偶像；而他效力曼聯時期的前輩里奧費迪南，亦會出席。據悉與他在球壇爭持多年的宿敵美斯亦是受邀嘉賓，但由於美職正在進行中，他亦已歸隊並在上輪聯賽披甲，未知可以抽空到葡萄牙參加婚禮。

據報美斯亦在受邀名單

如果美斯受邀出席，兩人將會在球場外「世紀同框」。事實上兩人近年出席頒獎禮時，多次表示彼此之間沒有敵對關係，大家互相尊重，C朗邀請他參加婚禮並非不可能。