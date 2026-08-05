英超│ 利物浦睇中PSG 18歲神童麥巴耶 打包買埋巴高拿

利物浦正密切留意巴黎聖日耳門的18歲鋒線超新星伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye），有意在今夏將其收歸旗下。麥巴耶上季得到安歷基（Luis Enrique）器重，成為聖日耳門再度稱霸法甲的新力量。消息指紅軍一直斟介PSG另一鋒將巴特利巴高拿，如今有機會打包兩人。

司職右翼的麥巴耶，去季在法甲賽場射入 3 球並交出 2 次助攻，同時亦能勝任左翼，踢法靈活。在國家隊層面，這名前鋒於剛過去的美加墨世界盃，入選塞內加爾大軍，雖然球隊於32強止步，但他在分組賽1：3 不敵最終躋身準決賽的法國一仗中，於比賽尾段建功射入精彩一球。自 2018 年從加入凡爾賽（Versailles）青訓營以來，麥巴耶一直效力 PSG 至今，其合約也將於 2028 年屆滿。

隨著沙拿（Mohamed Salah）早前離隊並轉投土超球會特拉布宗（Trabzonspor），紅軍需要在今個夏令轉會窗引進新翼鋒。雖然領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）麾下的紅軍早前已簽入域陀蒙路斯 （Victor Munoz）以增強左翼實力，但他們仍渴望重金禮聘簽下巴特利巴高拿 （Bradley Barcola）。如今為了補強右路翼鋒位置，還想簽下麥巴耶，有望打包PSG雙子。