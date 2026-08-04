香港足球盛會2026｜車路士啟德操足90分鐘 梅迪歷現身復操 高爾彭馬未有團練明上陣成疑

車路士今晚7點半在啟德體育館進行公開操練，練足90分鐘，柏度尼圖（Pedro Neto)、韋碧克（Danny Welbeck ）、祖奧柏度（Joao Pedro)、梅迪歷（Mykhailo Mudryk )、尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson)、利安戴納（Liam Delap ）等球員均有參與，不過意外的是陣中王牌高爾彭馬（Cole Palmer）未有加入團體訓練，只在場邊進行輕度體能操練，明日對祖雲達斯友賽上陣成疑。

高爾彭馬未有加入團體訓練，只在場邊進行輕度體能操練，明日對祖雲達斯友賽上陣成疑。楊駿堯攝

球迷近距離感受藍軍氣氛

車路士一眾球員在主教練沙比阿朗素帶領下準時踏出球場，場內球迷見到柏度尼圖、梅迪歷等星將經過時，隨即報以熱烈歡呼。訓練初段先進行簡單熱身，其後分成兩組展開陣地進攻、門前攻門及角球戰術等訓練，整體內容相當多元。

值得留意的是，過去一直只能單獨訓練的梅迪歷，今次重返球隊操練時未見生疏，全程表現投入，明顯已逐步融入大軍。相比之下，高爾彭馬在球隊熱身後才踏出球場，但並未參與團隊訓練，只與助教在場邊拉筋及來回跑，暫未知是否有傷在身。

艾達拉比奧約讚啟德主場館值10分

收操後，車路士中堅艾達拉比奧約（Tosin Adarabioyo)接受訪問時表示，很高興見到香港球迷入場支持球隊，並指球隊會努力在明日賽事中踢出好表現，答謝球迷支持。他又形容啟德體育館設有冷氣，對球員備戰有幫助，亦對場館給予滿分評價。

達拉比奧約收操後接受訪問，指啟德主場館值10分。楊駿堯攝

達拉比奧約收操後接受訪問，指啟德主場館值10分。楊駿堯攝

談到今夏新加盟的球員，艾達拉比奧約認為韋碧克及佐敦軒達臣等老將會為球隊帶來豐富經驗及贏波心態。他笑言自己曾經一度成為隊內「最老」球員，現在終於不再要獨自承擔年齡壓力，認為有更多經驗球員加入是好事。被問到韋碧克的作用時，艾達拉比奧約直言，對方不是單純的領袖型球員，而是一名能夠入球的前鋒，車路士會需要他的入球能力。他亦提到，韋碧克與祖奧柏度今日在小型對抗賽中同隊，兩人配合不俗，顯示二人有望建立默契。

梅迪歷狀態不俗有望逐步融入

至於早前復出的梅迪歷，艾達拉比奧約表示兩人一直保持聯絡，見到對方重返球隊後感到非常高興，強調全隊都會支持他重新適應環境。他又形容梅迪歷工作態度極佳，早前雖然長時間缺陣，但一直持續操練，因此對其狀態完全不感意外。

梅迪歷與柏度尼圖在團隊收操後更被安排額外體能訓練，是隊中最後返回更衣室的二人。楊駿堯攝

車路士將於明晚在啟德主場館迎戰祖雲達斯，今次公開操練亦被視為球隊出戰前的重要一課。