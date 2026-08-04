Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛會2026｜祖記明鬥車仔 史巴列堤拒絕慢熱 盧卡迪利視歐霸為目標 大讚新兵融入佳

足球世界
更新時間：22:10 2026-08-04 HKT
發佈時間：22:10 2026-08-04 HKT

「2026香港足球盛會」明晚將於啟德主場館重燃戰火，由意甲班霸祖雲達斯硬撼英超豪門車路士。祖記主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）與隊長盧卡迪利（Manuel Locatelli）今日一同出席賽前記者會。面對強敵，史巴列堤明言球隊「拒絕慢熱」；而隊長盧卡迪利則表示要將缺席歐聯及世界盃的遺憾化為動力，劍指今屆歐霸盃冠軍。

史巴列堤讚沙比有料 預告耶迪斯或披甲

面對明晚的對手車路士，祖記主帥史巴列堤不敢怠慢，更對「藍戰士」新帥沙比阿朗素讚譽有加：「車路士是一支實力極強的隊伍，他們擁有一位非常優秀且充滿能力的教練。沙比阿朗素球員時代就已經極度了解足球這項運動。我看過他們友賽的片段，已經展現出極高的質素。」史帥強調，這場熱身賽是檢驗球隊狀態的最佳試金石：「我們不能慢慢入局，必須立刻強勢起步，展現出足以與車路士抗衡的水平。」

談到球隊陣容，史巴列堤對今夏加盟的高路姆亞尼（Randal Kolo Muani）等新兵感到滿意，並透露球會高層目前仍留在意大利，正積極把握轉會市場的最後機會補強。至於備受球迷期待的土耳其新星基倫耶迪斯（Kenan Yildiz），史帥透露其康復進度理想，明晚有望獲派上陣「試腳」數分鐘。

盧卡迪利視歐霸為目標 大讚新兵融入佳

作為祖記隊長，盧卡迪利在記者會上展現出強烈的鬥心。回顧上季球隊未能取得歐聯資格，加上意大利國家隊早前無緣世界盃，他坦言這些挫折都是推動球隊前進的燃料：「未能出戰歐聯的事實必須激勵我們，當你穿上這件球衣，任何賽事都必須是目標，歐霸盃絕對是我們今季的一大動力。我們必須少說話、多做事，埋頭苦幹重回正軌。」

對於球隊今夏的重磅收購，盧卡迪利表示熱烈歡迎，並特別點名讚賞兩位新隊友：「高路姆亞尼是個非常好的年青人，實力強橫，能提升全隊的水平；而杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）我也一直很欣賞他。我們現在是一個非常團結的團隊，大家狀態都很好，在香港的旅程也很愉快，我們絕對會嚴肅認真地對待明天的硬仗。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風白海豚最新航班資訊。
颱風白海豚︱遊日注意！香港快運取消8.6至8.8至少10班機 明加開特別航班往返沖繩
社會
6小時前
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
01:12
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
影視圈
4小時前
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
影視圈
8小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
陳凱琳仔仔睇戲興奮踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋頭 案件列普通襲擊警緝一女子
01:12
陳凱琳仔仔睇戲興奮踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋頭 案件列普通襲擊警緝一女子
突發
3小時前
王菲20歲細女李嫣近照流出 經歷4次手術已除兔唇痕跡 脫胎換骨顏值升級
00:44
王菲20歲細女李嫣近照流出 經歷4次手術已除兔唇痕跡 脫胎換骨顏值升級
影視圈
2小時前
星島申訴王 | 稻香爆炸事件 主角獨家開腔 碎片四濺險盲 敦促酒樓負責
02:42
星島申訴王 | 稻香爆炸事件 主角獨家開腔 碎片四濺險盲 敦促酒樓負責
申訴熱話
6小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
飲食
11小時前
北葵涌鄧肇堅體育館2023年8月發生升降台翻側意外，一名外判維修工墮地身亡，警方在場調查。資料圖片
體育館升降台傾倒致工人墮斃 遺孀入稟追討傷亡賠償
社會
8小時前