香港足球盛會2026｜祖記明鬥車仔 史巴列堤拒絕慢熱 盧卡迪利視歐霸為目標 大讚新兵融入佳

「2026香港足球盛會」明晚將於啟德主場館重燃戰火，由意甲班霸祖雲達斯硬撼英超豪門車路士。祖記主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）與隊長盧卡迪利（Manuel Locatelli）今日一同出席賽前記者會。面對強敵，史巴列堤明言球隊「拒絕慢熱」；而隊長盧卡迪利則表示要將缺席歐聯及世界盃的遺憾化為動力，劍指今屆歐霸盃冠軍。

史巴列堤讚沙比有料 預告耶迪斯或披甲

面對明晚的對手車路士，祖記主帥史巴列堤不敢怠慢，更對「藍戰士」新帥沙比阿朗素讚譽有加：「車路士是一支實力極強的隊伍，他們擁有一位非常優秀且充滿能力的教練。沙比阿朗素球員時代就已經極度了解足球這項運動。我看過他們友賽的片段，已經展現出極高的質素。」史帥強調，這場熱身賽是檢驗球隊狀態的最佳試金石：「我們不能慢慢入局，必須立刻強勢起步，展現出足以與車路士抗衡的水平。」

談到球隊陣容，史巴列堤對今夏加盟的高路姆亞尼（Randal Kolo Muani）等新兵感到滿意，並透露球會高層目前仍留在意大利，正積極把握轉會市場的最後機會補強。至於備受球迷期待的土耳其新星基倫耶迪斯（Kenan Yildiz），史帥透露其康復進度理想，明晚有望獲派上陣「試腳」數分鐘。

盧卡迪利視歐霸為目標 大讚新兵融入佳

作為祖記隊長，盧卡迪利在記者會上展現出強烈的鬥心。回顧上季球隊未能取得歐聯資格，加上意大利國家隊早前無緣世界盃，他坦言這些挫折都是推動球隊前進的燃料：「未能出戰歐聯的事實必須激勵我們，當你穿上這件球衣，任何賽事都必須是目標，歐霸盃絕對是我們今季的一大動力。我們必須少說話、多做事，埋頭苦幹重回正軌。」

對於球隊今夏的重磅收購，盧卡迪利表示熱烈歡迎，並特別點名讚賞兩位新隊友：「高路姆亞尼是個非常好的年青人，實力強橫，能提升全隊的水平；而杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）我也一直很欣賞他。我們現在是一個非常團結的團隊，大家狀態都很好，在香港的旅程也很愉快，我們絕對會嚴肅認真地對待明天的硬仗。」