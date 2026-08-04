香港足球盛會2026｜卡些度表示續約毋須游說 力撐世盃反派安素留隊「他能頂得住壓力」

「2026香港足球盛會」車路士明晚硬撼祖雲達斯。中場大將卡些度（Moises Caicedo）今日出席賽前記者會。今年4月剛與「藍戰士」續下長約至2033年的卡些度，除了談及自己的留隊決心及新援加盟的影響外，更公開呼籲深陷轉會流言和「世盃風波」的中場拍檔安素費南迪斯（Enzo Fernandez）留隊，力撐對方擁有強大心理質素，絕對能承受英超球迷的壓力。

力撐安素留隊 無懼英超球迷針對

阿根廷在上個月世界盃準決賽中淘汰英格蘭，安素費南迪斯在比賽中射入扳平一球，其隨後的慶祝動作激怒了廣大英格蘭球迷。外界預料，安素新球季重返英超勢必面臨英格蘭球迷的猛烈狂噓及冷遇。被問到安素能否承受這種「反派」角色時，卡些度投下信任一票：「百分之百可以。他是一名實力強橫的球員，擁有強大的心理質素。別忘了他是世界盃冠軍成員，絕對能夠應對這種壓力，並延續他在季尾階段的出色表現。」

卡些度的言論與主帥沙比阿朗素上月的表態同出一轍，他更公開挽留這位中場好拍檔：「我愛安素，他知道我非常尊重他。我們都知道他有多優秀，而且他是個非常好的人。我希望他能留下來，如果他留隊，對我們意義重大。當然，他最終肯定會深思熟慮，做出對自己最有利的決定。」

毋須游說表忠留效 喜迎老將助小將成長

談到自己今年4月與車路士續約至2033年，卡些度在記者會上展現了極高的忠誠度。當被問及球會當時如何游說身處困境中的他留隊時，他直言：「他們甚麼都不用說，我就是想為這間球會效力。當他們提出續約時，我一口答應，因為我想留在這裡成為球隊的重要選項，這就是我簽下新約的原因。」

此外，對於軒達臣（Jordan Henderson）及韋碧克（Danny Welbeck）等老將今夏加盟，卡些度認為對球隊百利而無一害：「這對我們非常重要。我很高興他們來到球會，擁有經驗豐富的球員能幫助陣中的年輕球員成長，我確信我們能一起取得許多成就。」最後，他亦提到非常享受這次訪港之旅，對香港的體驗感到相當有趣及高興。