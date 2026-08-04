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香港足球盛會2026｜沙比阿朗素領軍明鬥祖記 證實韋碧克梅迪歷均可披甲登場

足球世界
更新時間：20:52 2026-08-04 HKT
發佈時間：20:52 2026-08-04 HKT

「2026香港足球盛會」明晚將上演第二場重頭戲，由英超豪門車路士迎戰意甲勁旅祖雲達斯。車路士新任主帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）今日出席賽前記者會，他證實新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）及剛擺脫禁藥風波解禁的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）明日均可披甲上陣，惟另一新援軒達臣（Jordan Henderson）則因傷仍需接受評估。

梅迪歷闊別賽場20個月迎復出

對於明晚大戰祖雲達斯的陣容，沙比阿朗素透露球迷不僅有機會一睹新兵風采，更能見證久違的球員回歸。他確認新加盟球會的35歲前鋒韋碧克與翼鋒梅迪歷均在明日的比賽名單中。

值得一提的是，25歲的烏克蘭國腳梅迪歷自2024年11月起便未曾出戰任何正式比賽。當時他因對禁藥問題被臨時停賽，直至上周才正式獲准重返綠茵場。談及這位闊別賽場長達20個月的翼鋒，沙帥表示：「梅迪歷昨天才剛落機直奔酒店，雖然要他踢足90分鐘可能言之尚早，但他絕對可以上陣。」沙帥亦補充，梅迪歷在停賽期間一直保持極高的職業素養進行單獨操練，目前正循序漸進地重新融入球隊的戰術體系。

不過，備受關注的另一新援軒達臣，沙帥則表示仍需等待：「軒達臣即將與其他參與了世界盃準決賽的國腳們一起恢復訓練。他目前雖然可以操練，但因為他之前的傷患，我們必須謹慎評估他距離重返高強度賽場還需要多少時間。」

無懼擴軍壓力 盼季尾收穫碩果

車路士今夏在轉會市場再度大灑金錢，面對外界對球隊爭標的期望，沙比阿朗素顯得處之泰然：「每個球季都會有買賣球員的時刻，我們正按部就班地執行計畫。目前距離轉會窗關閉還有三星期，我們必須確保在擴軍與出售球員之間取得財務上的平衡。」談到韋碧克加盟會否影響原主力前鋒尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）的位置，沙帥大派定心丸，強調積遜對任何防線都是極大威脅，絕對是球隊計畫中的重要一員，並期望隊內能保持良性競爭。

展望明晚面對祖雲達斯的硬仗，沙比阿朗素認為這是一次極佳的季前測試：「祖記是一支擁有豐富經驗和出色教練的偉大球隊，這對我們來說將是非常有趣且有用的考驗。」最後，他不忘感謝本地球迷的支持：「香港球迷的熱情令人驚嘆，即使相隔萬里，我們依然能感受到他們與球隊是如此親近，我們非常期待在明天的比賽中為他們獻上精彩表現。」
 

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