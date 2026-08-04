香港足球盛會2026｜ 「祖」 買早享受 祖雲達斯訪港特別版球衣開賣數小時即售罄

意甲勁旅祖雲達斯將於明晚（5日）假啟德主場館與英超豪門車路士上演一場矚目的季前熱身賽，更為此次東來推出特別版作客球衣因其獨特的設計和稀有性，引發球迷搶購。今早10點半開賣，不足數小時已經全部售罄，市面上更是一衫難求。

這款特別版球衣以粉紅色為主調，不僅向祖雲達斯歷史上經典的作客顏色致敬，更巧妙地融入了香港本地文化元素。最引人注目的是球衣胸口處印上一個特製徽章，該徽章設計靈感源自傳統中式圖章，以金線繡出外框，字體則以香港的霓虹燈招牌為靈感，繡上祖雲達斯的本地暱稱「祖記」，並結合了球會的現代「J」字標誌，設計上明顯為香港球迷度身訂造。

忠實祖雲達斯球迷陳先生今日因工作關係，要午飯時間才能到Adidas商店想購買這件特別版球衣入場為愛隊打氣，雖然只是正式開賣了不足兩小時，但他到達尖沙咀旗艦店時，這件別具意義的特別版球衣已經全部售罄。

陳先生說：「我今日大概12點半左右到達尖沙咀漢口道旗艦店，發現原來所有祖雲達斯特別版球衣已經賣曬，之後我都有再有去埋旺角朗豪坊搵，結果都係賣曬。」他亦慨歎今次這種富香港特色的設計風格，不僅吸引了香港本地球迷的目光，而更加成為了華人地區一件具吸引力的球衣。

這位支持老婦人超過30年的死忠續道：「雖然香港、內地同台灣對祖雲達斯的官方譯命有所不同，大陸和台灣的譯命為尤文圖斯，但亦無阻他們來港追捧今次的特別版球衣，反映了這次設計與球會的用心，對於球迷來說是別出心裁和窩心的一件事。」