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西甲｜巴塞隆拿慘遭洛迪請食檸檬 洛迪表明非皇馬不「嫁」

足球世界
更新時間：16:20 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:20 2026-08-04 HKT

西甲兩大豪門巴塞隆拿與皇家馬德里由場內鬥到場外，據西班牙媒體《阿斯報》及《Cadena SER》電台最新披露，由於中場大將法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）不幸重創，巴塞日前已緊急接觸了曼城西班牙中場洛迪（Rodri）的經理人團隊。然而，巴塞的挖角行動尚未開始便已宣告流產，皆因洛迪已明確表態非皇馬不「嫁」，令巴塞慘食檸檬！

只愛「純白戰衣」 洛迪強硬落閘拒投魯營

現年 30 歲的洛迪與曼城的合約已步入最後一年，吸引了包括拜仁慕尼黑及巴黎聖日耳門等多家豪門垂青，但兩隊在得知球員意向後已識趣地退出。如今巴塞試圖介入，卻同樣碰壁。報道指，洛迪已向身邊人表明，若然離開曼城，皇家馬德里是他唯一會考慮的終極目的地，巴塞的誠意在他眼中根本無足輕重。這位應屆世界盃「金球獎（MVP）」得主強烈渴望重返馬德里生活，加上皇馬新帥摩連奴（Jose Mourinho）的極力推動，令洛迪披上銀河艦隊戰衣的決心堅如磐石。

財政極度吃緊 巴塞轉攻右閘及新鋒線

事實上，巴塞在財政上亦根本無力負擔洛迪的轉會費。曼城目前堅守 7,500 萬歐元（約 6.5 億港元）的底價。

巴塞早前已斥資 1.1 億歐元，高調簽下了安東尼哥頓（Anthony Gordon）、艾迪耶美（Karim Adeyemi）等球星，目前首要任務是買斷右閘祖奧干些路，以及尋找頂替利雲度夫斯基的新鋒線，根本無力再「泵水」 7,500 萬歐元搶人。

相反，皇馬有信心在 7 月底前以大約 6,000 萬歐元的「折讓價」成事引入洛迪。由於陣中外援名額有限，皇馬高層正考慮在簽入科特迪瓦新星迪奧曼德（Yan Diomande）或洛迪之間作出取捨。
 

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