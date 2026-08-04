香港足球盛會2026｜曼城續留港操練 現身黃大仙公眾球場 撞正港超隊友賽

英超勁旅曼城早前於8月1日在啟德體育園與國際米蘭完成友賽後，未有即時離開香港，繼續留港進行季前集訓。球隊連續兩日於黃大仙馬仔坑體育館仿真草球場進行操練，在市區公眾運動場現身，引起大批球迷關注。

曼城下一場友誼賽是在8月5日於南韓的首爾對陣Team K League，但他們未有提早出發前往南韓，而繼續留港備戰。官方網站亦有上載相關訓練照片，可見一眾英超球星在被高樓大廈包圍的球場內進行操練，場面與平日於專業訓練基地截然不同。不少球迷直言畫面「不真實」，對球星近距離在社區球場訓練感到新鮮。連日來，除有球迷在曼城下榻酒店外守候，期望獲得簽名及合照外，亦有不少球迷專程前往馬仔坑球場「朝聖」，希望一睹球員訓練情況。

東區球隊職員的社交平台透露，因場地安排令友誼賽需延遲開始。網上圖片

東區球隊職員的社交平台透露，因場地安排令友誼賽需延遲開始。網上圖片

另一方面，場地安排亦出現情況。原定今早(8月4日)於同一場地舉行季前友誼賽的港超聯球隊東區及港會，需待曼城完成操練後方可使用球場。惟從相關球隊職員的社交平台所見，兩隊於原定時段仍未能進場，最終令友誼賽需延遲開始。