英超｜富咸新帥艾比路亞引入兩名皇馬親兵 4.5億一口氣簽下加西亞柏拉斯奧斯

艾比路亞（Alvaro Arbeloa）接掌富咸帥印後，隨即於轉會市場有大動作，將兩名皇馬親兵22歲西班牙國腳前鋒干沙路加西亞（Gonzalo Garcia），以及21歲的進攻中場新星柏拉斯奧斯（Cesar Palacios）帶到英超。兩人均與富咸簽署了一份為期5年的長約至2031年，富咸同時擁有延長合約一年的條款；兩位加盟無疑為富咸注入了最強的進攻火力。

加西亞轉會費高達4000萬歐羅

在這兩宗重磅加盟中，最受觸目的莫過於身價高達4,000萬歐羅（約3.6億港元）的干沙路加西亞。現年22歲的加西亞上季為皇馬一隊上陣39次並攻入8球，更在去年夏天的世界冠軍球會盃中並列神射手，並於今年6月首度入選西班牙國家隊。

他今次選擇轉投富咸，完全是衝著恩師艾比路亞而來。兩人此前在皇馬青年軍及B隊曾合作多年，默契毋庸置疑。加西亞在落實加盟後興奮地表示：「我非常感激，也很開心來到這裏。我必須感謝球會董事會以及艾比路亞對我的絕對信任，我已經等不及要開始了！」

柏拉斯奧斯攜手加盟富咸中前場大換血

除了加西亞，身價達1000萬歐羅(約9000萬港元)21歲的西班牙U20國腳柏拉斯奧斯亦會攜手加盟。這位極具天賦的進攻中場上季曾5次為皇馬一隊後備上場，被視為皇馬青訓的另一顆明珠。

隨?這兩名皇馬新兵正式空降克拉文別墅球場（Craven Cottage），富咸在中前場的重建大計已基本完成。在恩師艾比路亞的戰術體系下，這對年輕的皇馬拍檔在新一季英超勢為富咸球迷帶來耳目一新的進攻足球。

