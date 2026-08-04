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車路士｜查洛巴3,000萬鎊投科木 結束與車路士20年情緣！

足球世界
更新時間：13:37 2026-08-04 HKT
發佈時間：13:37 2026-08-04 HKT

法比加斯（Cesc Fabregas）執教的科木於上季意甲勇奪第4名，取得歐聯席位。為提升隊歐戰本錢，該隊周一與英超車路士達成協議，以 3,000 萬英鎊（約 3 億港元）的轉會費，簽入 27 歲的車路士後衛杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）。這位車路士青訓球員，決定結束在史丹福橋度的 20 年光輝歲月，轉戰意甲賽場。

法比加斯苦追半年 兩日速戰速決達成協議

據悉，前阿仙奴及車路士傳奇中場法比加斯，早在半年前已將查洛巴列為後防補強的頭號目標。經過自 6 月初起與車路士的漫長談判，科木最終同意支付 2,570 萬鎊的首期轉會費，另加 510 萬鎊的浮動條款（Add-ons），總價接近車路士企硬的 3,500 萬鎊底線，成功擊退同市宿敵國際米蘭奪得心頭好。對於從小加入車路士青訓、效力近 20 年的查洛巴而言，這無疑是一個感傷但充滿挑戰的全新起點。

藍獅致力大清洗 仍囤積九大中堅

今次交易是車路士新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）今夏精簡臃腫陣容的其中一步。雖然放走了查洛巴，但球會之前以 5,200 萬鎊從水晶宮簽入法國中堅麥辛斯拿確斯(Maxence Lacroix) ，目前藍獅防線仍囤積了多達九名中堅，包括利維高維爾(Levi Colwill)、韋斯利科芬拿(Wesley Fofana)、艾達拉比奧約(Tosin Adarabioyo)、班洛特巴迪亞舒尼(Benoit Badiashile)及迪沙斯(Axel Disasi)、安斯明奴(Aaron Anselmino)、阿捷岩邦（Josh Acheampong）和馬馬度沙亞（Mamadou Sarr）等。

為了平衡財政，車路士高層目前正積極推動出售迪沙斯及巴迪亞舒希，並計劃將年輕小將馬馬度沙亞或阿捷岩邦外借至其他英超球會。這場由查洛巴離隊引發的藍軍防線大清洗，預計將在轉會窗關閉前持續上演。

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