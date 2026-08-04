曼聯｜拉舒福特前途又有新發展 費倫巴治力邀轉投土超

英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）的轉會去向再起風波！這位28歲的曼聯青訓產品上季被外借至西甲巴塞隆拿，但巴塞最終放棄行使買斷權。正當外界盛傳拉舒福特有望重返奧脫福，在曼聯新帥卡域克（Michael Carrick）麾下重生之際，土耳其超級聯賽豪門費倫巴治卻強勢介入，準備不惜工本開出天價，全力說服「福仔」棄曼聯投土超！

費倫巴治開出三人名單全力搶人

拉舒福特上季在巴塞表現尚可，但這家西甲班霸最終出於財政及戰術考慮，寧願在世界盃前斥資6,900萬英鎊，從紐卡素簽入另一英格蘭翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon），亦決定不買斷拉舒福特。這項決定讓「福仔」陷入了兩難境地。雖然曼聯近期有風聲指球會願意給他最後一次機會，將他重新融入卡域克的建軍計劃中，但這並未嚇退來自土耳其的雄厚資本。據英國《太陽報》披露，費倫巴治已將拉舒福特列為今夏引援的三人重磅名單之首，另外兩人則為AC米蘭的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）及水晶宮的伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）。

費倫巴治已接觸拉舒福特經理人

為了展現爭標野心，費倫巴治的代表已正式聯絡了拉舒福特的經理人團隊，以探聽這位28歲英格蘭球星轉戰土耳其的意願。土超方面已明確表態，只要拉舒福特的陣營釋放出哪怕一絲對這宗轉會感興趣的訊號，他們就會「全速推進」，不惜一切代價促成這宗超重磅的加盟。