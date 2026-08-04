英超｜身在喜鵲心在「兵」！ 古馬雷斯飛抵西班牙向紐卡素報到

英超轉會市場焦點人物、紐卡素的 28 歲巴西中場核心般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），其轉會去向迎來了關鍵進展！雖然英超盟主阿仙奴（兵工廠）正對他展開瘋狂追求 ，但這位剛戰畢世界盃的巴西悍將，周一已正式飛抵西班牙拉曼加（La Manga），向正在當地進行季前集訓的紐卡素大軍報到。古馬雷斯更在社交平台 Instagram 上載了球隊入住酒店的照片。不過，英國傳媒指出，這位喜鵲隊長其實「身在喜鵲心在兵」，他今次歸隊將會直接與新帥謝斯利（Matthias Jaissle）攤牌，重申自己渴望加盟阿仙奴的決心！

阿仙奴出價7000萬鎊遭拒

現年 28 歲的古馬雷斯是阿仙奴今夏重建中場的頭號目標 。據《太陽報》披露，阿仙奴日前已正式向紐卡素開出首期報價，但隨即遭到喜鵲高層無情拒絕。據悉，雙方透過中間人已進行了數星期的談判，阿仙奴的預算約為 7,000 萬鎊(約7.3億港元)；但紐卡素態度極其強硬，堅守 8,000 萬鎊(約8.4億港元)的底線。由於阿仙奴與球員之間的個人條款早已談妥，目前唯一阻礙這宗世紀轉會的，僅剩下兩間球會之間約 1,000 萬鎊的轉會費差價。

聖占士球場海報被全數撤走

儘管古馬雷斯按時歸隊報到，並準備在西班牙集訓營與新帥謝斯利及體育總監羅斯威爾遜（Ross Wilson）會面，但種種跡象顯示，他的喜鵲生涯已進入倒數階段。據紐卡素球迷媒體《The Mag》報道，聖占士球場（St James' Park）外圍所有印有古馬雷斯身穿新球季球衣的宣傳海報，近日已被球會悄悄全數撤走，並換成了其他球星。眼見隊友安東尼哥頓（Anthony Gordon）及辛度東拿利（Sandro Tonali）已相繼離隊，古馬雷斯早已下定決心跟隨他們的腳步。外界普遍預計，只要阿仙奴滿足紐卡素8000萬鎊開價，古馬雷斯定能在轉會窗關閉前，空降酋長球場。