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英超｜車路士落實免簽佐敦軒達臣 史丹福橋吹起「熟男」風暴！

足球世界
更新時間：11:18 2026-08-04 HKT
發佈時間：11:18 2026-08-04 HKT

繼日前簽下35歲前鋒韋碧克（Danny Welbeck）後，車路士周一再度官宣，成功免費簽入36歲的前利物浦傳奇隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）。這位英格蘭中場與賓福特達成協議提前一年解約，得以自由身免費空降史丹福橋。這兩位「爸爸級」悍將合共為車路士注入高達863場英超賽事的殿堂級經驗，標誌著新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）徹底推翻球會過去盲目追求年輕化的轉會策略，改以經驗與鐵血重建藍軍！

軒達臣：無法拒絕的黃金機會

車路士過去兩年因瘋狂收購年輕球員，屢次創下英超最年輕正選陣容紀錄，卻因在場內外缺乏成熟度及紀律散漫而備受批評。44歲的阿朗素在接掌藍獅帥印後，隨即指出陣容嚴重失衡，極需領隊級人馬鎮場。雖然早前斟介舊部格列沙加（GranitXhaka）及後衛史東斯（JohnStones）相繼碰壁，但最終成功免費撬走軒達臣。軒達臣對加盟這支倫敦豪門顯得極度興奮：「考慮到這家球會的規模、我極度仰慕的領隊阿朗素，以及陣中球員的頂級質素，這是一次我絕對無法拒絕的黃金機會！我被班主帶領車路士重回正軌的雄心深深打動。對我而言，最重要的是每天在場內外傾盡所有，去盡力幫助身邊的年輕球員和球隊，我已急不及待想正式開操！」

轉會策略大轉彎藍獅新球季誓收復失地

為了配合阿朗素的建軍大計，車路士今夏在轉會市場上可謂剛柔並濟。除了免簽軒達臣和秘密收購白禮頓的韋碧克外，早前亦已斥資1.17億鎊簽入英格蘭攻擊新星摩根羅渣士（MorganRogers），及以5,200萬鎊從水晶宮引入26歲法國後衛麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）。

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