國際足協｜恩芬天奴面臨落台危機 三大洲足協結盟逼宮

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正面臨上任以來最嚴重的政治危機，隨時烏紗不保！據英國《泰晤士報》獨家披露，歐洲足協（UEFA）、亞洲足協（AFC）以及中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）的高層已經秘密結盟，計劃推翻恩芬天奴的統治。如果他拒絕主動辭職下台，三大足協將聯手「癱瘓」國際足協，甚至不排除另起爐灶，舉辦與世界盃抗衡的全新國際賽事！

世盃股權出售惹禍白宮求救亦難撲火

這場「逼宮」大戲的導火線，源於恩芬天奴早前提出極具爭議的「國際足協前進企業」（FFE）計劃，企圖將世界盃的部分股權，出售給由美國總統特朗普女婿庫什納的兄弟佐斯古斯拿（Josh Kushner）所領導的財團。

此舉觸發了全球足球界的強烈反彈。恩芬天奴雖被逼擱置計劃，但已令各大足協對他徹底失去信任。據報，為求保住國際足協主席位置，恩芬天奴周一更曾與美國白宮進行緊急會談，試圖尋求協助，但似乎無補於事。

歐洲足協威脅癱瘓國際足協行政

歐洲足協日前已公開宣佈對這位意瑞雙籍主席失去信心，英格蘭與威爾斯足總等亦相繼撤回對他明年3月爭取連任的支持。知情人士向《泰晤士報》透露，反對陣營的態度極度強硬：「大家都堅決認為他必須落台，否則我們將採取一切必要行動。這包括未來抵制FIFA會議、拒絕批准其決策，甚至自行舉辦國際賽。試想想，南美洲的頂級強隊是想與法國、西班牙交手，還是想去對陣黎巴嫩或吉布提？我們絕不會退縮。」

支持度斷崖式暴跌 歐足協發律師信保全證據

今年夏天恩芬天奴仍獲幾乎全部211個會員國支持連任，但如今據報其鐵桿支持國已暴跌至僅約15個，遠低於勝選所需的106票。儘管目前尚未有挑戰者報名（截止日期為11月18日），但若有足夠國家呼籲他下台，將可觸發召開FIFA緊急理事會。

除了政治施壓，歐洲足協更於周五向恩芬天奴發出正式律師信，警告正積極考慮就FFE計劃採取法律行動及仲裁。信中嚴厲要求FIFA必須立即保存所有相關的文件與電子數據，並點名恩芬天奴、全球足球發展總監雲加（Arsene Wenger）及秘書長格拉夫斯特倫等高層，警告任何銷毀或篡改證據的行為均會面臨進一步的法律制裁。