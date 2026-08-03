香港足球盛會2026│祖雲達斯今中午抵港 名宿基亞連尼隨隊亮相

意甲勁旅祖雲達斯今日（3日）中午正式抵達香港，為即將舉行的「香港足球盛會2026」作最後準備，屆時將於8月5日晚上7時30分在啟德體育園與英超球隊車路士上演季前友賽。

祖雲達斯主帥史巴列堤。祖雲達斯X

祖雲達斯今午一行抵港，吸引不少球迷到機場守候。從

祖雲達斯球員抵達香港國際機場。祖雲達斯IG

祖雲達斯球員抵達香港國際機場。祖雲達斯IG

祖雲達斯球員抵達香港國際機場。祖雲達斯IG

球會官方社交媒體可見，有球迷成功獲得球員簽名及合照，現場氣氛未算熱烈。

祖雲達斯名宿基亞連尼亦有隨隊訪港。祖雲達斯X

名宿基亞連尼現身

隨隊名單方面，除了多名一隊球員外，球會名宿基亞連尼(Giorgio Chiellini)亦有同行現身。此外，兩名新近加盟的球員，包括法國前鋒高路姆亞尼（Randal Kolo Muani）及波斯尼亞新星阿拉比高域（Kerim Alajbegović）均有隨隊來港，備受關注。

行程方面，部份祖雲達斯球員及名宿杜林(Lilian Thuram)將於明日（4日）出席不同的品牌活動與球迷互動。不過，大會今次僅安排車路士公開訓練供球迷入場觀賞，祖雲達斯則未有公開操練安排。

