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又係雲加爾？ 傳74歲老帥請纓教荷蘭國家隊

足球世界
更新時間：18:29 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:29 2026-08-03 HKT

荷蘭今夏於美加墨世界盃32強出局，主教練朗奴高文隨後請辭，球隊正尋找繼任人。消息指在坦哈格、史洛特和保斯等年輕教頭以不同原因拒絕接手後，現年74歲的老牌教頭雲加爾請纓，向荷蘭足總表示願意出手接掌球隊，據報足總高層正考慮是否讓他第4次執教橙軍。

3位年輕教頭拒接手

今屆世盃荷蘭強差人意，32強不敵摩洛哥出局，刷新隊史有份參加決賽周以來最差成績。朗奴高文完成世盃後請辭，荷蘭足總隨後接觸了史洛特、坦哈格和保斯，可是3人以不同理由婉拒接手，橙軍帥位仍然懸空。消息指74歲的雲加爾請纓想接手荷蘭隊，他之前受健康問題困擾，但如今已沒有問題。再者4年無執教鞭的他，認為國家隊是最理想的工作，因為無需每日出現在球場上，只要在國際賽期間任務侯可，壓力比執教球會少得多。

雲加爾表態願第4執教橙軍

據悉荷蘭足總正考慮是否再次聘請他。雲加爾過去曾3度執教荷蘭，如果再接手將會第4次帶隊。

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