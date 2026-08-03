香港足球盛會2026｜17歲曼城新星蒙加無緣「地標戰」未氣餒 無視外界噪音用表現說話

曼城大軍今次訪港陣容除了有高華錫（Mateo Kovacic）等老大哥坐鎮，亦帶來不少潛力優厚的未來之星。年僅17歲、今夏剛加盟「藍月亮」的年輕小將蒙加（Jeremy Monga）今日（3日）接受訪問。雖然在上周六對陣國際米蘭的賽事中無緣上演「地標戰」，但這位新星並未氣餒；談及加盟班霸的心情與外界的高度關注，他展現出超越年齡的成熟，直言會用雙腳在球場上說話，將媒體的追捧視為「背景噪音」。

憾失首秀機會 讚嘆啟德氣氛

在上周六的「香港足球盛會2026」曼城對陣國際米蘭的比賽中，蒙加未獲派披甲上陣。對於錯過在香港球迷面前首秀的機會，他坦言略感失落，但心態卻十分正面：「錯過首秀確實有點失落，但我知道我的時代很快就會到來，遲早會來的。作為球員總是渴望上陣，但這在足球界是很正常的事。」雖然未能落場，但香港球迷的熱情與啟德主場館的震撼，依然讓他留下深刻印象：「我真的很享受這一切，特別是球迷充滿活力。這可能是我去過容量最大的球場，氣氛簡直無與倫比。」

加盟曼城屬「不二之選」 兼顧學業展成熟

7月才剛剛由李斯特城轉投的蒙加，年僅17歲便獲得世界上最成功的球會之一青睞。回憶起得知曼城對他感興趣時，他依然難掩興奮：「我當時非常激動，迫不及待想要開始。在休賽期時，我滿腦子只想著賽季馬上開鑼，讓我能落場踢球。」面對眾多球會的招手，他直言選擇曼城是「不用猶豫的決定」：「曼城是如此偉大、成功的球會，你根本無法拒絕。」

值得一提的是，作為一名未滿18歲的年輕人，蒙加在新賽季還需要兼顧學業與職業足球。對此，他顯得游刃有餘：「平衡非常重要，我要參加考試並爭取好成績。我覺得自己平衡得很好，這對我來說已經是一件很自然的事了。」

自詡創造型球員 用雙腳粉碎「噪音」

談到新賽季的目標，蒙加表示目前專注於努力操練，爭取上陣時間。他透露領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）對他的期望十分務實，只要表現出色，就有機會以後備甚至正選身分登場。被問到會如何向球迷介紹自己的球風時，他自信滿滿地說：「我是一個極具觀賞性的球員，喜歡為球迷帶來快樂。我擁有很強的創造力，這正是我希望能為球隊帶來的元素。」

隨著加盟豪門，外界的鎂光燈自然聚焦在這位年輕人身上。面對媒體的狂熱關注，蒙加展現出超越年齡的成熟：「我覺得所有的媒體關注都只是噪音。我會讓我的雙腳在球場上說話。雖然社交媒體無處不在，很難完全忽略，但對我而言，那些只是背景噪音。我只會專注於自己需要做的事，因為那才是真正影響我在場上表現的關鍵。」