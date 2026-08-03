香港足球盛會2026｜曼城中場高華錫留效曼城 讚嘆港迷瘋狂 嘆行程緊密無暇遊覽

剛於上周六（1日）完成『香港足球盛會2026』賽事的曼城大軍繼續留港備戰，陣中克羅地亞中場大將高華錫（Mateo Kovacic）今日（3日）抽空接受專訪。面對外界盛傳的離隊流言，這位經驗豐富的老將向球迷表明心跡，坦言現階段與球會的共識是留隊，並表達了強烈的留效意願；他又大讚香港球迷熱情如火，惟感嘆連日操練過於密集，未有太多時間遊覽這顆「東方之珠」。

回應離隊傳聞：「目前的決定是留下來」

高華錫與曼城的合約將於明年夏天屆滿，近期關於他可能離隊的轉會傳聞甚囂塵上。被問及在曼城的未來時，高華錫毫不避諱地表達了渴望留隊的立場：「我已經和球會溝通了，目前的決定是我會留下來，這也是我非常希望的，這是我目前唯一能透露的。」

不過，身經百戰的他亦明白職業足球的商業考量與變幻莫測，並未將話完全說死：「在足球世界，未來的事情你永遠說不準，一天之內就可以發生巨變，你必須隨時做好準備。但以我的經驗來說，最重要是每天盡自己最大努力，然後順其自然。」

驚嘆港迷瘋狂 嘆行程緊密無暇探索

曼城今次訪港引發全城追星熱潮，高華錫對此印象深刻，香港球迷的熱情讓他感到驚喜：「真的是令人驚嘆！無論是酒店門外還是球場內，總是有海量的球迷支持我們，氣氛非常棒。」然而，當被問到這幾天是否有空探索香港的地道文化時，高華錫則流露出一絲遺憾：「老實說，我們真的沒看到太多香港的風景。因為球隊的操練非常密集，我們沒有太多休息時間。昨天我們確實在附近稍微散了一下步，但真的沒能看太多。」

擺脫傷患陰霾 誓以身作則領軍

回顧上個賽季，高華錫因傷缺陣了一段長時間，他坦言那是一段煎熬的日子：「那段時間確實很沮喪，我經歷了兩次手術，絕不容易。但你必須從艱難時刻中學習並重新振作。現在我感覺一天比一天好，希望能將好狀態保持下去。」

隨著今夏部分資深球員離隊，加上新帥馬列斯卡（Enzo Maresca）上任，高華錫在陣中的角色將更為吃重。談到如何發揮領袖作用，他強調行動勝於言辭：「球隊有老將和新人的結合是件好事。我認為領袖不是靠嘴巴說出來的，而是要以身作則，每天在操練和比賽中展現出責任感。」

另一英超豪門車路士昨日已經抵港，並將和祖雲達斯在啟德主場館開啟「香港足球盛會2026」的第二場比賽。值得一提的是，面對前東家車路士今夏的大肆擴軍，高華錫認為爭標壓力對每支大球會都是均等的，特別是曼城已經連續兩年失落聯賽冠軍，全隊上下都渴望在新賽季重奪英超寶座。