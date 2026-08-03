禾仙夏抵達智利準備加盟高路高路 感謝球迷耐心等候

在世界盃大放異彩的佛得角門將禾仙夏(Vozinha)，經過兩次推遲抵達日期後，周日晚上終於飛抵智利，準備加盟當地班霸高路高路。這名40歲門將隨埗後公開感謝智利球迷耐心等候，據報他將於周一早上接受體測，隨即簽署一份為期半年，還有一年續約條款的合約，正式成為高路高路球員。

禾仙夏兩次延遲終抵達智利

禾仙奴早前確實加盟智利班霸高路高路，但他兩次推遲抵達日期，期間更傳出他反悔拒絕來投，想跟隨恩師轉投一支摩洛哥球隊。幸好這名40歲大紅人終兌現承諾，周日晚上抵達智利，大批球迷在機場迎接他。此子感謝眾人：「我非常高興能夠來到這裡，感謝球迷們的耐心等候。」

周二正式公開亮相

根據行程安排，此子將於周一早上接受體測，完成後隨即簽署一份為期半年，還有一年續約條款的合約，正式成為高路高路球員。而周二早上他就會跟隨大隊進行首課操練，中午再出席亮相儀式。由於禾仙夏於世盃後一直休假，最近才恢復個人訓練，在社交媒體上載相關影片，但未知其狀態如何，暫未確定其首秀時間。高路高路將於周日在智利超級聯賽作客拉卡萊拉，再之後就是本月16日聯賽主場對奧希金斯，這場屬於智利聯賽的頂級大戰。