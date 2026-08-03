香港足球盛會2026｜車路士四星旋風訪港 高爾彭馬卡些度勉勵本地小將 拆解藍軍精神

「香港足球盛會2026」的第二場比賽將會在周三（5日）在啟德主場館進行，由車路士對陣祖雲達斯。車路士球員昨日訪港後，今日就馬不停蹄開展活動，車路士四位球員高爾彭馬（Cole Palmer）、艾斯迪華奧（Estevao Willian）、吉滕斯（Jamie Gittens）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）現身金鐘的Nike店鋪，與新一代香港足球小將分享足球精神，他們與本地年輕球員近距離接觸，大談職業生涯的挑戰與更衣室點滴，鼓勵香港小將勇敢追夢。

面對香港小將的踴躍提問，幾位球星都毫無保留地分享了成長經歷。來自厄瓜多爾的中場硬漢卡些度坦言，當初離鄉別井到英國發展是極大挑戰：「當時全靠信仰和家人的支持撐過來。作為球員，路上有很多時刻會讓你想要放棄，但你必須相信自己。」他又以身作則勉勵小將：「我不是一個喜歡多說話的人，我更喜歡在球場上用行動證明。行動永遠勝於言辭。」

年紀輕輕便曾外流德國的翼鋒吉滕斯，則鼓勵有志向外闖的香港小將要對自己充滿信心：「去到外國你會感到孤獨、疲憊，但最重要的是相信自己的能力。當你相信自己，無論在哪裡你都能做到最好。」他亦提點年輕球員，在更衣室除了聆聽前輩的建議，更重要是「用眼觀察」，學習老大哥們的訓練態度。

至於巴西新星艾斯迪華奧則強調刻苦訓練的重要性，提醒小將要準備好扎實的基本功來迎接挑戰；而上季表現八面玲瓏的高爾彭馬，則以過來人身分指出，車路士的資深球員都非常樂意將自己年輕時的經驗分享給後輩，帶動全隊一起進步。

活動的最後落在「一句話形容車路士精神」環節，四子輪流給出截然不同卻互相呼應的答案。高爾彭馬直言是「Together（團結）」：「隊友就像家人一樣，我們每天見面，一起贏、一起輸、一起面對挑戰。」吉滕斯選擇了「Special（特別）」，認為陣中每位球員都獨一無二；卡些度選了「Pride（自豪）」：「每個人都知道成為車路士球員意味著什麼，這是一種自信。」最後艾斯迪華奧以「Resilience（韌性）」作結，寄語小將具備堅韌精神迎接挑戰。