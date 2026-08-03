英超│查頓辛祖於第10級別球隊跟操惹加盟疑雲 業餘隊澄清僅操練

早前與曼聯約滿回復自由身的英格蘭翼鋒查頓辛祖(Jadon Sancho)，近日於英格蘭一間第10級別的小球會費歷斯頓(Flixton FC)跟操，惹來他26歲就要淪落到踢業餘波的揣測。費歷斯頓就在社交媒體發文澄清，辛祖是借用球隊的訓練設施進行個人訓練，保持狀態，沒有加盟的打算，其級數遠比球會目前的地位高。而消息指目前沒有英超球隊對辛祖有興趣，他勢要出國搵食，最有機會登陸卡塔爾球壇。

查頓辛祖到第10級別球隊跟操

查頓辛祖早前與曼聯約滿後回復自由身，曾傳出過他會重返成名地多蒙特，亦有傳會轉到西亞掘金，登陸卡塔爾聯賽，但都沒有下聞。此子近日到英格蘭第10級別球隊費歷斯頓跟操，這間小球會位於曼徹斯特，其訓練場與曼聯的卡靈頓訓練基地相距不遠，球隊的助教洛迪傑斯又是曼聯傳奇翼鋒傑斯的弟弟，所以外界猜疑他會否加盟。辛祖年僅26歲，曾代表英格蘭代表隊出場23次，4年前以8500萬歐羅加盟曼聯，對他淪落至加盟業餘球隊感到唏噓。

費歷斯頓澄清並非試腳 無可能加盟

費歷斯頓周日就在社交媒體澄清，辛祖只是借用設施操練：「我們想澄清辛祖不是試腳，亦沒有參與任何轉會討論。他只是單純地使用我們的設施進行私人練習，藉以保持狀態準備展開職業生涯新篇章。辛祖是一名世界級球員，他的級數比我們目前身處的位置，明顯高得多，很感激他揀選費歷斯頓來操練，祝願他未來成功，亦歡迎他隨時回歸使用我們的設施。」

最有機會轉戰卡塔爾聯賽

而查頓辛祖的確實去向，仍然未明朗，但預計他不會留在英格蘭球壇。消息指目前沒有任何英超球隊對他有興趣，出國搵食似乎是唯一出路，當中最大機會是轉戰卡塔爾，該國班霸艾拉恩已給予他一份合約。