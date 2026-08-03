英超│曼聯或放棄再簽中場改造蒙特頂替 留錢簽左閘、翼鋒 目標想要干斯卡奧

英國《天空體育》周日報導，曼聯早前簽入兩位中場後，還一直尋找中場第3人，但消息指他們或放棄這想法，認為可以持續改造美臣蒙特(Mason Mount)踢墮後中場，加上又有青訓小將泰拿費查補充人數，決定將資金轉移去加強其他位置，包括左閘和翼鋒。消息指他們有意以中鋒約舒亞舒克斯，再加2500萬鎊，斟介祖雲達斯的葡萄牙翼鋒法蘭斯高干斯卡奧(Francisco Conceicao)。

曼聯滿意蒙特表現 考慮放棄簽中場

曼聯今夏的首要目標是重組中場線，計劃簽入3名球員，早前已成功羅致安達利山度士和泰利文斯，據報球隊一直尋找一位有出色掃蕩能力的防守中場，完成換血的工作。然而紅魔在過去3場熱身賽中，都安排進攻型的美臣蒙特墮後踢防守中場，並有不俗成效，認為可以持續改造他成為防中人選。再者19歲年輕小將泰拿費查和積克費查亦在友賽中漸見成熟，《天空體育》引述消息人士的說法，曼聯考慮放棄簽入第3名中場由蒙特和費查兄弟填補，將轉會資金用作補強其他位置。

將資金補強左閘和翼鋒

目前當務之急是簽下左閘，與隊內唯一正宗左後衛勞基梳爾形式競爭。球隊的首要目標是紐卡素新星賀爾，同時他們亦與阿仙奴的利維斯史基利接觸，多一個選擇。鋒線方面，紅魔亦相中了祖雲達斯的葡萄牙翼鋒法蘭斯高干斯卡奧，看中他速度和突破力兼備，擅長邊線切入中路射門的特點，可以豐富球隊的進攻手段。由於老婦人對荷蘭前鋒約舒亞有興趣，曼聯有意以後者，再加2500萬鎊，換取干斯卡奧。