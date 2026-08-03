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英超前瞻│侯城相隔9年重返英超 無大肆買人預做升降機

足球世界
更新時間：10:00 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:00 2026-08-03 HKT

新球季英超將於8月21日開鑼，本報由今日起一連20日分析各隊的來季前景，作最深入分析。本屆3支升班馬中，相隔9年重返英超的侯城牌面實力最弱，他們又沒有大肆增兵，沿用升班班底，做法與近年的盧頓相似，預期難逃升降機的厄運。

與英超豪門身價懸殊

侯城去季取得英冠第6名，並在升班附加賽擊敗米禾爾和米杜士堡，取得升班資格，自2016至17球季後再次於頂級聯賽亮相。該隊本身的實力於英冠並不突出，升上英超更明顯唔夠班，球隊總身價只有7770萬歐羅，比起倒數第2、另一支升班馬高雲地利少1億4300萬歐羅，與整個聯賽身價最高的曼城相差接近20倍。

預料步盧頓舊路

而且該隊沒有因為升班而大肆買人，今夏僅簽入4位球員，日本中場守田英正和左閘泰加特以自由身來投，門將畢蘭特和中場森巴拉奴合共只花費700萬歐羅，明顯以低成本應對升班，做法與2023至24球季首次升上英超的盧頓一樣。當年盧頓維持原本人腳應付頂級聯賽，季尾立即做升降班重回英超，侯城預計步其後塵。

侯城現時的26人大軍名單中，只有10人有英超比賽經驗，多人只是不足10場的過客。球隊最具級數的球員是中鋒奧利華麥貝利，上季英超共入17球，但他過去於英超上陣96次僅得13球，恐難撐起侯城鋒線。

侯城頭5輪英超賽程

日期    對手
22/08    曼聯(主)
29/08    高雲地利(客)
05/09    阿士東維拉(主)
12/09    車路士(客)
19/09    紐卡素(客)

侯城今夏焦點收購

球員    位置    前屬球隊    轉會費(鎊)
畢蘭特    門將    格拉斯哥流浪    300萬
泰加特    左閘    紐卡素    免費
守田英正    中場    士砵亭    免費
森巴拉奴    中場    馬里博爾    350萬

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