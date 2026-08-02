香港足球盛會2026｜沙比阿朗素期待領車路士來香港獻技 祖列爾哈圖期待向港球迷展現新帥新戰術

「香港足球盛會2026」精采比賽一浪接一浪，車路士及祖雲達斯將於 8 月 5 日（星期三）在啟德主場館交手。車路士新領隊沙比阿朗素(Xabi Alonso)表示很期待領軍來香港獻技，並視今場與祖雲達斯的友誼賽為新球季最佳備戰，務求以精采演出答謝球迷。車路士荷蘭籍守將祖列爾哈圖(Jorrel Hato)則說球隊正在適應新領隊的踢法要求，希望球迷可以在今場比賽先睹為快。

車路士新球季換上沙比阿朗素執教，球隊完成了澳洲集訓之旅，然後周日晚上抵達香港準備參加「香港足球盛會2026」，與祖雲達斯在於 8 月 5 日（星期三）在啟德主場館較量。沙比阿朗素以往曾經為另一英超球會上陣，今季改以車路士領隊的嶄新身份回歸。

提及今次香港之旅，沙比阿朗素強調球隊十分重視此行，認為是與球迷交流的好機會：「對於車路士來說，前往香港與熱情球迷互動，將會是非常寶貴的經歷。無論我們走到哪裡，都能感受到球迷對於車路士的支持和熱情。亞洲球迷經常熬夜到凌晨觀看車路士比賽，我們對此非常感激，急不及待地想在香港向大家表達謝意。」

沙比阿朗素說另一個重點是和祖雲達斯交手，為新一季英超備戰：「我們非常期待在啟德主場館與祖雲達斯交手。季前賽是每支球隊在新球季開始前的最後備戰，今次香港足球盛會，正好提供最佳機會讓我們與歐洲頂級球會交手。我們期待與祖雲達斯踢一場精彩比賽，以此來答謝球迷支持。」

祖列爾哈圖：沙比阿朗素戰術很聰明

祖列爾哈圖從未來過香港，除了想探索香港飲食及風景之外，他說最重要仍然是落場比賽：「啟德主場館設施一流，球員在良好場館內比賽會更有動力，自己也期待在五萬位球迷打氣聲之下踢一場精采比賽。我也聽過香港的車路士球迷很熱情，很想在他們面前獻技。」