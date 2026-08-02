奧迪足球峰會2026｜阿士東維拉推出香港限定版球衣 可特製繁體中文球員名

阿士東維拉即將訪港參加「奧迪足球峰會2026」，周五（7日）將在香港啟德體育園主場館對陣拜仁慕尼黑，上演強強對決。而維拉的球衣贊助商Adidas周日（8月2日）在社交媒體adidashk發佈「阿士東維拉訪港限定燙印球衣」，不但有限定的香港刺綉徽章，可燙印的球員包括屈堅斯、干沙、麥堅等，球衣背部更印有球員姓名的中文譯名，可謂誠意滿滿。

這支英超強隊在周一的友誼賽以3：1擊敗印尼明星隊Indonesia XI，將於周二與泰超球隊巴吞聯交手，之後就會訪港，周五與德甲拜仁慕尼黑在啟德主場館較量。

為訪港推出特別版球衣

維拉為今次訪港之旅推出特別版燙字球衣，以酒紅色為底色，正面正中是訪港特別版燙印徽章，左邊是一條盤旋的中式祥龍，右邊則是代表維拉的標志性英國雄獅，兩者相互對峙。球衣背面還可以特製球員的繁體中文姓名。

可供燙印指定球員名單：

•⁠ ⁠7 麥甘尼

•⁠ ⁠11 屈堅斯

•⁠ ⁠14 托利斯

•⁠ ⁠2 卡殊

•⁠ ⁠3 連迪洛夫

•⁠ ⁠4 干沙

•⁠ ⁠10 布安迪亞