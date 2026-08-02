英超│夏蘭特地中海度假遇米高佐敦 上載合照霸氣稱「無需圖片說明」

於美加墨世界盃人氣急升的挪威神鋒艾寧夏蘭特，繼續享受他的地中海之旅，叉足電迎接新球季。此子近日於法國南部海岸享受陽光與海灘時，巧遇籃球之神米高佐敦，夏蘭特隨即於個人社交媒體上載兩人的合照，並霸氣配文指「無需圖片說明」。網民亦熱議這張跨界別合照，上載僅兩日就吸引逾274萬人點讚。

夏蘭特享受地中海之旅

艾寧夏蘭特帶領挪威歷史性躋身世界盃8強後，就放暑假消除疲倦，調整身心迎接新球季，沒有隨曼城東來香港參加「香港足球盛會2026」，預計他在藍月完成亞洲之旅返回英國後，才與大軍會合重投工作。這名人氣爆升的26歲中鋒近日享受地中海之旅，近日與哥哥和友人沿着法國南部海岸線游玩，登上豪華遊艇出海，巧遇正進行年度夏季郵輪之旅的NBA傳奇球星米高佐敦。

與佐敦合照配文「無需圖片說明」

兩位體壇巨星難得遇上，來一幅跨界別合照，夏蘭特穿黑衫白褲，佐敦則穿白衫卡其色褲，一黑一白非常搶眼。夏蘭特隨後於社交媒體上載二人的合照，配文寫「無需圖片說明」，短短2日已吸引逾274萬人點讚，並有3萬人留言。