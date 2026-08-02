美職│卡斯米路主場首秀遇災難演出 擺烏龍兼領黃牌 國際邁亞密6連勝告終

卡斯米路(Casemiro)周六首次為新東家國際邁亞密於主場出戰，在美職鬥下游球隊哥倫布機員。這名34歲巴西中場踢足90分鐘但交出災難性演出，多次失誤又擺烏龍，還領取黃牌兼13次失去控球權，球隊最終僅賽和2:2，聯賽6連勝走勢告一段落。

主場首秀送烏龍

上場卡斯米路首次披起國際邁亞密球衣，率隊作客1:0擊敗CF蒙特利爾，豈料相隔6日再次出場，首度於球隊主場Nu球場出賽，錄得災難性演出。此子於34分鐘先在後場傳送失誤，被敵將截到皮球再策動反擊，他隨即移入禁區補位，卻不慎將對方的傳中球踢入己隊球門，以「一己之力」令球隊被逼和1:1。到82分鐘，他又領取黃牌，最終國際邁亞密被機員逼和2:2，聯賽6連勝走勢告終。

¡NO FUE EL MEJOR DEBUT PARA CASEMIRO!



El brasileño se estrenó en la MLS y lo hizo con autogol



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美斯世盃後首上陣同樣表現差

卡斯米路整場還13次失去控球權，傳球成功率亦只有83.8%，就算他有12次防守貢獻，包括3次解圍、2次攔截、3次封阻射門和4次奪國球權也好，媒體今場對他的評分僅得5.78分，是全隊評分最低一人。而美斯今場亦後備出場37分鐘，是世界盃後首次披甲，4次射門都無功而還，評分只有5.90分，是全隊並列第2低。

