拜仁慕尼黑公布亞洲行名單 紐亞、甘美治、路易斯迪亞斯將隨隊訪港(附完整名單)

德國班霸拜仁慕尼黑展開季前亞洲之旅，先到南韓再訪香港。拜仁周六公布26人亞洲行名單，早前參加世界盃的門將紐亞、中堅金玟哉、右閘甘美治、鋒將路易斯迪亞斯悉數隨隊，有望在周五於啟德主場館對阿士東維拉時披甲獻技。

拜仁公布26人亞洲行名單

拜仁周六公布今次亞洲行的26人名單，已歸隊的主將全部在陣，包括德國門將紐亞、右閘甘美治、中堅莊拿芬泰希和柏夫洛域，同樣在早前參加世盃的南韓中堅金玟哉、哥倫比亞翼鋒路易斯迪亞斯、日本守將伊藤洋輝、奧地利中場干拉特賴馬亦在名單上。至於頭號球星哈利卡尼、翼鋒米高奧利斯、中堅烏柏美卡奴和新援沙利巴仍未歸隊而缺陣；基拿比、穆斯亞拿、阿方素戴維斯等人因傷亦沒有隨隊東來。

拜仁公布26人亞洲行名單。拜仁慕尼黑官網截圖

紐亞、甘美治、路易斯迪亞斯將隨隊訪港

這支德甲確霸已啟程前往南韓，將於周二(4日)與韓職球隊濟州SK，之後就會轉赴香港，周五(7日)與英超阿士東維拉在啟德主場館交手。而拜仁亦為今次亞洲行推出特別版印字球衣，對濟州SK的印字由南韓藝術家權度希設計，參考韓國傳統紙藝Gime，包含太陽和月亮的元素，呈現出寧靜的視覺風格。

為亞洲行推出特別版印字球衣

至於在啟德對維拉一仗的特別版印字，由本地藝術家Kristopher Ho設計，以傳統吉祥物和護身符為主要元素，設計包含中國傳統十二生肖，以及龍和鳳凰等神話中的祥瑞形象。

門將：紐亞、烏列治、普達史迪比、烏比治

後衛：金玟哉、莊拿芬泰希、尼敦布朗、伊藤洋輝、沙查保爾、祖薛史域尼錫、添賓達、菲臘比柏域、文奴巴

中場：甘美治、湯比斯卓夫、祖奧包連夏、阿利祖伊巴謙莫域、干拉特賴馬、阿歷山大柏夫洛域、菲臘比查維斯、美干卡度素、巴拉尼戴耶、迪拉路維利

前鋒：路影斯迪亞斯、阿文度施比、艾斯蘇姆