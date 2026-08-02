香港足球盛會2026│韋碧克、梅迪歷趕赴香港與車路士會合 藍獅大軍今抵港
更新時間：11:06 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:06 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:06 2026-08-02 HKT
車路士周六於澳洲友賽不敵熱刺後，今日將會抵達香港，準備周三(5日)「香港足球盛會2026」對意甲勁旅祖雲達斯。而周六落實加盟車路士的長青前鋒韋碧克，以及近日獲撤銷4年禁藥停賽令立即復出的鋒將梅迪歷，亦已出發趕赴香港，與藍獅大軍會合。
車路士今日抵達香港
周六車路士於澳洲悉尼上演第2場季前熱身賽，以1:2不敵熱刺。大軍之後離開澳洲，轉到香港繼續季前亞洲之旅，周三將於啟德主場館面對祖雲達斯，大軍今日將會飛抵香港。藍獅早前公布了27人亞洲之旅名單，還有兩位球員將會在香港與大軍會合，分別是前鋒韋碧克和鋒將梅迪歷。
韋碧克、梅迪歷已啟程來港會合大軍
35歲的韋碧咸周六落實加盟車路士，雙方簽約2年，據報轉會費為500萬鎊。此子在英國倫敦完成轉會手續後，立即啟程前往香港與大軍會合，由於他來投前一直參與白禮頓的操練，並曾在友賽上陣，預計他有機會於「香港足球盛會」披甲，盡早與隊友建立默契。
韋碧克有望上陣鬥祖雲達斯
而獲撤銷4年禁藥停賽令立即復出的梅迪歷，亦已出發來港加入大軍，主教練沙比阿朗素表示：「梅迪歷將在香港與球隊會合，但他的融入將是緩慢的過程。畢竟長期獨自訓練非常艱難，球隊會給予他充分的支持。」這名烏克蘭快翼料短時間內不會披起藍獅球衣。
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