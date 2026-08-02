Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛會2026│韋碧克、梅迪歷趕赴香港與車路士會合 藍獅大軍今抵港

足球世界
更新時間：11:06 2026-08-02 HKT
發佈時間：11:06 2026-08-02 HKT

車路士周六於澳洲友賽不敵熱刺後，今日將會抵達香港，準備周三(5日)「香港足球盛會2026」對意甲勁旅祖雲達斯。而周六落實加盟車路士的長青前鋒韋碧克，以及近日獲撤銷4年禁藥停賽令立即復出的鋒將梅迪歷，亦已出發趕赴香港，與藍獅大軍會合。

車路士今日抵達香港

周六車路士於澳洲悉尼上演第2場季前熱身賽，以1:2不敵熱刺。大軍之後離開澳洲，轉到香港繼續季前亞洲之旅，周三將於啟德主場館面對祖雲達斯，大軍今日將會飛抵香港。藍獅早前公布了27人亞洲之旅名單，還有兩位球員將會在香港與大軍會合，分別是前鋒韋碧克和鋒將梅迪歷。

韋碧克、梅迪歷已啟程來港會合大軍

35歲的韋碧咸周六落實加盟車路士，雙方簽約2年，據報轉會費為500萬鎊。此子在英國倫敦完成轉會手續後，立即啟程前往香港與大軍會合，由於他來投前一直參與白禮頓的操練，並曾在友賽上陣，預計他有機會於「香港足球盛會」披甲，盡早與隊友建立默契。

韋碧克有望上陣鬥祖雲達斯

而獲撤銷4年禁藥停賽令立即復出的梅迪歷，亦已出發來港加入大軍，主教練沙比阿朗素表示：「梅迪歷將在香港與球隊會合，但他的融入將是緩慢的過程。畢竟長期獨自訓練非常艱難，球隊會給予他充分的支持。」這名烏克蘭快翼料短時間內不會披起藍獅球衣。

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
4小時前
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因
影視圈
14小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
梁詠琪「學霸」女兒祈淑菲精通三文四語 身高到達爸爸耳邊擁一雙長腿 GiGi不反對囡囡入行
影視圈
12小時前
周星馳最信賴女人曝光！胞姐周文姬激罕現身師兄弟聚會 星爺自嘲不懂演戲體能難再幕前
周星馳最信賴女人曝光！胞姐周文姬激罕現身師兄弟聚會 星爺自嘲不懂演戲體能難再幕前
影視圈
2小時前
星島申訴王 | 港女抱怨母靈堂上直呼全名犯大忌 專家拆解喪禮5大禁忌
申訴熱話
2小時前
六合彩︱頭獎800萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
23小時前
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
18小時前