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香港足球盛會2026｜沙比阿朗素證梅迪歷將隨隊 「讓他重新感受是車路士一分子」

足球世界
更新時間：07:23 2026-08-02 HKT
發佈時間：07:23 2026-08-02 HKT

因禁藥案被停賽的車路士翼鋒梅迪歷，日前獲解禁可即時復出。「藍戰士」大軍即將訪港，領隊沙比阿朗素證實這名烏克蘭球員將會前赴香港，「希望他重新感受到自己是球隊一分子」。

「需從敗仗中學習」

車路士在訪港前最後一場友賽，於澳洲以1：2不敵熱刺。沙比阿朗素賽後表示：「這場比賽節奏激烈、具競爭性。輸波絕對不是我們想要的結果，但這畢竟是季前熱身賽⋯⋯我們需要從中學習，有哪些地方可以改善、哪些地方做得不錯，以及了解球隊目前所處的位置。」

車路士踢多個下不敵熱刺。法新社
車路士踢多個下不敵熱刺。法新社
沙比阿朗素希望梅迪歷獲得支持。法新社
沙比阿朗素希望梅迪歷獲得支持。法新社
梅迪歷將隨隊訪港。法新社
梅迪歷將隨隊訪港。法新社

「盼梅迪歷得到所有人支持」

沙比阿朗素又談到日前解禁的梅迪歷，透露這名烏克蘭球員將會訪港。阿朗素說：「替他感到高興；我們大概無法真正理解，這段時間他經歷了什麼，以及他此刻的感受。我們希望他重新感受到自己是球隊的一分子，因為他已經獨自訓練了很長一段時間。我們希望他能得到所有人的支持，包括球會、隊友及教練團，而這個過程肯定需要時間。」

至於熱刺領隊迪沙比，亦曾與梅迪歷在薩克達共事。迪沙比在賽後記者會亦有談及梅迪歷：「他是很可愛的人，也是非常出色的球員。我希望他能夠在新球季證明自己的能力，彌補過去兩年所承受的一切痛苦。」

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