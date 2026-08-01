香港足球盛會2026｜馬列斯卡「地標戰」敗仗但滿意球隊表現 施美安大讚香港風景偷閒行山

「香港足球盛會2026」周六（1日）於啟德主場館圓滿結束，在逾4.2萬名球迷見證下，曼城與國際米蘭激戰賽和1:1，最終在互射12碼階段以1:3落敗。雖然未能以勝仗告別香港，但曼城將帥賽後均對球隊狀態感到滿意。主帥馬列斯卡大讚一眾翼鋒表現；而今仗交出助攻的翼鋒安東尼施美安則對香港行山徑讚不絕口。

馬列斯卡滿意體能進度

今仗是曼城新主帥馬列斯卡的「地標戰」，雖然輸波，但他在賽後記者會上未有介懷賽果，強調季前熱身賽旨在提升狀態：「距離首場正式比賽只剩兩星期，現在最重要的是提升球員體能，今仗我們收穫了很多積極的元素。」今仗曼城戰術發揮理想，馬列斯卡對此相當滿意：「我一直喜歡極具侵略性、敢於在邊路一對一突破的翼鋒，今天施美安、沙維奧都做得特別好。」至於在下半場入替發揮出色的18歲小將麥卡度（Ryan McAidoo），馬列斯卡同樣豪不吝嗇的讚賞：「他正走在正確的發展道路上。」

此外，針對陣中球星基亞利殊及高華錫近期的轉會傳聞，馬列斯卡回應稱：「他們目前仍是曼城的球員。只要他們在這裡，我就會盡全力幫助他們發揮出最佳水準。當我們回到曼徹斯特，只要基亞利殊恢復健康，就會與我們一起訓練。」總結今次香港之旅，馬列斯卡大讚本地球迷熱情，無論是公開操練還是比賽日，氣氛都令他感到非常高興。

施美安無懼新季挑戰 享受香港行山樂

上半場交出靚助攻的安東尼施美安，賽後受訪時心情大靚。他認為十二碼落敗未能反映球隊真實表現：「我們今天踢得非常好，主導了大部分時間，只是未能把握入球機會。」談及對香港的印象，他更透露自己有抽出時間去「行山」：「香港真的很棒！球迷非常熱情。雖然我還沒有太多時間到處探索，但我有去行山，這裡有很多商店和美麗風景，我非常享受這次旅程。」

展望新球季，施美安強調球隊已準備就緒：「新球季肯定會很艱難，但我們不會太在意車路士或利物浦等對手的動向，只會專注自身發揮及與新加盟的球員磨合。」

歷高利維斯盼爭正選

同場受訪的曼城小將歷高利維斯（Rico Lewis）則展現出爭取上陣的決心。面對新球季陣中的激烈競爭，他謙虛而堅定地表示：「我希望能獲得領隊的信任，當機會來臨時，我必須好好把握並交出好表現。在未來的日子裡，我需要不斷努力去證明自己。」對於未來發展，他坦言現階段談論太多言之尚早，但會時刻為球隊做好準備。