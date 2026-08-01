香港足球盛會2026│曼城圍攻國際米蘭中柱中楣賽和1:1 互射12碼落敗

香港足球盛會2026今晚拉開序幕，英超勁旅曼城和意甲班霸國際米蘭將於啟德主場館較量，比賽共吸引到42826人入場，十分熱鬧。兩隊都踢得十分認真，上半場互有攻守沒有欺場，並各入一球賽和1:1。下半場曼城加快比賽速度圍攻國米，可惜未能取得入球，雙方和1:1，立即互射12碼分勝負。藍月4人主射有3人射失；國米僅得中場大衛法迪斯宴客，這支意甲勁旅於12碼大戰贏3:1，贏出比賽。

21:31

比賽進入互射12碼，曼城頭3輪全部射失，國米則有中場大衛法迪斯宴客，另外2人命中。到第4輪，兩隊都球員都射門，國米於極刑大戰贏3:1，順利贏出。

21:22

香港球證譚炳煥鳴笛完成90分鐘，曼城和國米賽和1:1。雙方將會立即互射12碼分勝負。

21:18

88分鐘，曼城左閘艾治洛利落底線左路傳中，遠柱的麥艾度右腳撞射被接實。

21:14

85分鐘，曼城繼續圍攻國米。麥艾度再度於右路發難，殺入禁區窄角度右腳施射，被國米後備門將普維度救出。

21:09

80分鐘，曼城再由麥艾度於右路策動攻勢，他切入中路左腳射門，同樣斜出。此子短短3分鐘內已起腳3次。

21:08

79分鐘，麥艾度再度展示個人技術，在右路扭入禁區再左腳地波射遠柱，可惜中彈出。

21:07

曼城超新星麥艾度換入後表現出色，右路切入中路再左腳射遠柱，可惜斜出。

21:05

曼城翼鋒沙雲奴於左路連過兩關起右腳施射，可惜高出無功而還。

20:59

69分鐘，表現漸入佳境的曼城翼鋒沙雲奴再度以技術拉扯國米防線，再妙傳予隊友歷高利維士。後者殺入禁區起腳，可惜欠缺力度和角度，被國米門將接實。

20:54

65分鐘，曼城於進攻右路開出角球，國米門前一片混亂，左閘艾治洛利快射中眉彈出。

20:53

曼城繼續圍攻國米。後備入替的鋒線超新星麥艾度右路突破傳中，可惜未能交予門前的安東尼施美安。

20:47

59分鐘，曼城中場尼高干沙利斯離門25碼勁射，可惜斜出。

20:40

52分鐘，曼城於國米禁區制造混亂，中堅卡胡辛洛夫施射，被國米鋒將比奧艾斯保薛圖護空門，未能再度領先。

20:39

曼城之後重新控制戰局，歷高利維士的射門擋出。

20:33

國米下半場重開後立即搶攻，連環施射威脅曼城門將當拿隆馬。中場史坦高域和後備上陣的新星莫斯干尼先後射門，可惜未能取得入球。

20:32

下半場重開，曼城作出4個調動，包括將入波功臣梅巴馬換走。國米則換了5人，後防核心巴斯東尼上陣。

20:18

香港球證譚炳煥鳴笛完上半場，曼城和國際米蘭賽和1:1。

20:16

曼城右翼沙雲奴於上半場末段開始入局，他在右路連過兩關落底傳中，可是中路的隊友未能接應。

20:12

上半場40分鐘，雙方仍然賽和1:1。兩隊各入一球後，彼此加強防守並認真比賽，賽程緊湊。

曼城由史坦高域射入，追和1:1。路透社

19:53

22分鐘，國米再次突破曼城的越位陷阱，中場阿歷辛達史域高域右路推進，勁射被曼城門將基安盧基當拿隆馬救出。

19:50

上半場19分鐘，國際米蘭扳平。左翼衛費達歷高迪馬高兩次左路傳中，守將班捷文柏華特撞射得手，雙方賽和1:1。

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

19:49

上半場17分鐘，狀態大勇的安東尼施美安再次於左路發難，連過國米兩米守將後，在禁區內右腳射地波，被對方門將荷西馬天尼斯救出。

19:47

上半場15分鐘，國米中場阿歷辛達史域高域中場甩波，曼城施美安截到皮球後隨即於中圈附近笠射，可惜高出。

19:45

上半場14分鐘，曼城翼鋒安東尼施美安左路發難落底線傳中，年輕前鋒梅巴馬門前無人看管輕鬆射入。藍月領先1:0。

安東尼施美安上半場相當活躍。路透社

安東尼施美安上半場相當活躍。路透社

曼城於14分鐘先開紀錄。路透社

曼城於14分鐘先開紀錄。路透社

19:39

上半場9分鐘，國米門將荷西馬天尼斯後場傳送失誤，曼城翼鋒安東尼施美安截到皮球，再交予新星麥富尼，後者勁射被馬天尼斯接實。

19:38

上半場8分鐘，國米一對翼衛配合。右翼衛安迪迪奧夫內切入中路傳予左翼衛費達歷高迪馬高，後者第一時間抽射斜出。

19:34

上半場4分鐘，國米於進攻右路獲得角球。左翼衛費達歷高達馬高左路開出內彎球，中場史坦高域前柱迎頂斜出。

19:32

上半場2分鐘，國米右路反擊傳中，鋒將比奧艾斯普薛圖門前無人看管，可是他飛盡未能觸碰到皮球，錯失黃金機會。

19:31

曼城甫開賽即搶攻，僅用了10秒就由翼鋒安東尼施美安即搏到角球。

19:28

「香港足球盛會2026」正式揭幕。文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中國香港足球總會會長貝鈞奇等親臨球場，主持擊鼓儀式，敲響印有曼城、國際米蘭及「香港足球盛會」（HKFF）標誌的大鼓，為今晚賽事拉開戰幔。

19:25

開波前夕，國米打氣區先聲奪人！死忠球迷在看台拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo），由最前排以『人浪式』向看台高處層層傳遞展開。

國米球迷在看台上拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo）。楊功煜攝

國米球迷在看台上拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo）。楊功煜攝

19:20

開賽前半小時，雙方球員進場熱身惹來全場哄動！兩邊龍門後的球迷區已被曼城的天藍與國米的深藍波衫分別全面佔領，現場氣氛熱烈。

兩隊球員出場熱身，球迷立即起哄。楊功煜攝

兩隊球員出場熱身，球迷立即起哄。楊功煜攝

19:10

世界各地球迷為今場大戰到港朝聖。有英國曼城死忠球迷更展開跨國「快閃」行程，專程飛抵香港撐場；而啟德主場館今晚亦因應天氣以閉頂形式舉行賽事，為不少中外球迷帶來全新的觀賽體驗。

18:40

曼城和國際米蘭在開賽前約一小時公布正選名單。藍月安排多位主力球員正選出場，包括門將基安盧基當拿隆馬、中堅卡胡辛洛夫和加華度爾、右閘歷高李維士、中場雷恩達斯、翼鋒沙雲奴及安東尼施美安，人氣王菲爾科頓更會戴起隊長臂章。

國米同樣安排多位主力正選上陣，包括香港球迷熟悉的中場米布達利恩、防守中場尼高路巴利拿、右閘班捷文柏華特、左翼衛費達歷高迪馬高。而名氣最響的土耳其中場查漢奴古，以及中堅巴斯東尼就先任後備。