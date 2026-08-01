香港足球盛會2026‧持續更新│曼城、國際米蘭互相搶攻 19分鐘賽和1:1

香港足球盛會2026今晚拉開序幕，英超勁旅曼城和意甲班霸國際米蘭將於啟德主場館較量，比賽於晚上7時30分開賽。現場所見，下午5時許主場館外已出現一片「藍海」，不少球迷分別身穿兩隊的藍色球衣，為愛隊打氣，亦有不少人在「香港足球盛會」的海報前打卡合照。

20:12

上半場40分鐘，雙方仍然賽和1:1。兩隊各入一球後，彼此加強防守並認真比賽，賽程緊湊。

19:53

22分鐘，國米再次突破曼城的越位陷阱，中場阿歷辛達史域高域右路推進，勁射被曼城門將基安盧基當拿隆馬救出。

19:50

上半場19分鐘，國際米蘭扳平。左翼衛費達歷高迪馬高兩次左路傳中，中場阿歷辛達史域高域撞射得手，雙方賽和1:1。

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

國米於19分鐘追和1:1。蘇正謙攝

19:49

上半場17分鐘，狀態大勇的安東尼施美安再次於左路發難，連過國米兩米守將後，在禁區內右腳射地波，被對方門將荷西馬天尼斯救出。

19:47

上半場15分鐘，國米中場阿歷辛達史域高域中場甩波，曼城施美安截到皮球後隨即於中圈附近笠射，可惜高出。

19:45

上半場14分鐘，曼城翼鋒安東尼施美安左路發難落底線傳中，年輕前鋒梅巴馬門前無人看管輕鬆射入。藍月領先1:0。

安東尼施美安上半場相當活躍。路透社

安東尼施美安上半場相當活躍。路透社

曼城於14分鐘先開紀錄。路透社

曼城於14分鐘先開紀錄。路透社

19:39

上半場9分鐘，國米門將荷西馬天尼斯後場傳送失誤，曼城翼鋒安東尼施美安截到皮球，再交予新星麥富尼，後者勁射被馬天尼斯接實。

19:38

上半場8分鐘，國米一對翼衛配合。右翼衛安迪迪奧夫內切入中路傳予左翼衛費達歷高迪馬高，後者第一時間抽射斜出。

19:34

上半場4分鐘，國米於進攻右路獲得角球。左翼衛費達歷高達馬高左路開出內彎球，中場史坦高域前柱迎頂斜出。

19:32

上半場2分鐘，國米右路反擊傳中，鋒將比奧艾斯普薛圖門前無人看管，可是他飛盡未能觸碰到皮球，錯失黃金機會。

19:31

曼城甫開賽即搶攻，僅用了10秒就由翼鋒安東尼施美安即搏到角球。

19:28

「香港足球盛會2026」正式揭幕。文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中國香港足球總會會長貝鈞奇等親臨球場，主持擊鼓儀式，敲響印有曼城、國際米蘭及「香港足球盛會」（HKFF）標誌的大鼓，為今晚賽事拉開戰幔。

19:25

開波前夕，國米打氣區先聲奪人！死忠球迷在看台拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo），由最前排以『人浪式』向看台高處層層傳遞展開。

國米球迷在看台上拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo）。楊功煜攝

國米球迷在看台上拉起一面印有國米會徽的巨型旗幟（Tifo）。楊功煜攝

19:20

開賽前半小時，雙方球員進場熱身惹來全場哄動！兩邊龍門後的球迷區已被曼城的天藍與國米的深藍波衫分別全面佔領，現場氣氛熱烈。

兩隊球員出場熱身，球迷立即起哄。楊功煜攝

兩隊球員出場熱身，球迷立即起哄。楊功煜攝

19:10

世界各地球迷為今場大戰到港朝聖。有英國曼城死忠球迷更展開跨國「快閃」行程，專程飛抵香港撐場；而啟德主場館今晚亦因應天氣以閉頂形式舉行賽事，為不少中外球迷帶來全新的觀賽體驗。

18:40

曼城和國際米蘭在開賽前約一小時公布正選名單。藍月安排多位主力球員正選出場，包括門將基安盧基當拿隆馬、中堅卡胡辛洛夫和加華度爾、右閘歷高李維士、中場雷恩達斯、翼鋒沙雲奴及安東尼施美安，人氣王菲爾科頓更會戴起隊長臂章。

國米同樣安排多位主力正選上陣，包括香港球迷熟悉的中場米布達利恩、防守中場尼高路巴利拿、右閘班捷文柏華特、左翼衛費達歷高迪馬高。而名氣最響的土耳其中場查漢奴古，以及中堅巴斯東尼就先任後備。