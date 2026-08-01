香港足球盛會2026｜英國死忠「旋風式」跨國撐曼城「曼城就是我的一切」啟德閉頂作賽 球迷讚觀賽體驗新鮮

「香港足球盛會2026」今晚（1日）於啟德主場館打響頭炮，由英超豪門曼城火併意甲勁旅國際米蘭。儘管本港近日天公不造美，但無阻各地球迷的朝聖熱情。有英國曼城死忠球迷更展開跨國「快閃」行程，專程飛抵香港撐場；而啟德主場館今晚亦因應天氣以閉頂形式舉行賽事，為不少中外球迷帶來全新的觀賽體驗。

英國死忠跨國快閃撐場 「曼城是我的一切」

大戰前夕的啟德主場館外圍一片藍海，當中一位來自曼徹斯特的英國球迷經歷了極其轉折的旅程才來到香港。這位曼城死忠向本報透露其「旋風式」行程：「過去兩個月我都在亞洲，先在越南實習，再去了菲律賓，昨晚才第一次來到香港，純粹為了看這場比賽，明天我就會直接飛回曼徹斯特了！」

談到為何對「藍月亮」如此死心塌地，他笑言全因球會從小「播種」：「大約2010年我7歲時，曼城職員來到我的學校派發免費門票，我就是拿著那張飛入場，從此一生支持曼城，曼城就是我的一切！」對於今次有部分出戰世界盃的主力缺陣，擁有曼城季票的他展現出成熟球迷的風範：「我每星期都在主場看他們踢球，雖然明白其他球迷會失望，但球員剛踢完世界盃，上陣時間極多，絕對需要休息，我非常理解。」

除了對愛隊讚不絕口，這位見慣英超大場面的死忠球迷，亦對啟德主場館給予高度評價：「這座新球場的設施絕對是世界級，設計非常宏偉且現代化，即使與歐洲頂級球場相比也毫不遜色，能在這裡見證曼城的比賽，氣氛一流。」

國內外球迷齊集 體諒球星世盃後休戰

除了海外球迷，大批內地擁躉亦專程來港。有支持了國米長達28年的上海死忠，今早飛抵香港，明早便飛走，完美示範「即日來回」；對於愛將拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）缺陣，他表示毫不介意：「世界盃後休息很正常，而且國米大部分主力都有來，絕對可以接受。」另一位來自山東威海的球迷更「識貨」地指出，球星缺陣是受制於國際足協（FIFA）的強制休假規定，大家均表示體諒。至於兩位來自深圳的球迷被問到會否擔心下雨影響心情時，更幽默地回應：「沒事，曼城球員在英國也習慣了天天下雨嘛！」

啟德「閉頂」作賽 締造全新觀賽體驗

因應天雨關係，啟德主場館今晚將閉頂作賽。雖然這並非主場館首次閉頂，但這個全天候設計仍令不少首次體驗的球迷感到新鮮。該名上海國米球迷坦言，以往即使到歐洲睇波也是開放式球場，對今次的「閉頂」體驗充滿期待；而一位坐大巴趕來的珠海球迷則大讚實用：「相對於淋雨，我覺得封頂好得多！」

本地球迷方面，跟隨父親入場的香港小球迷張同學，雖然對偶像夏蘭特（Erling Haaland）未能訪港感到「有一點點失望」，但他對「閉頂」作賽卻有獨特見解：「關上天幕不會影響觀賽，反而覺得球場暗一點，氣氛可能更好一點。」

記者：爾郡耀